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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин заявил, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза

425 Читати новину українською
Путин заявил, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза
Путин заявил, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта заявил, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза. Однако, добавил, что не хотел бы жить в другую историческую эпоху, потому что его предки были крепостными, а сейчас он – глава государства.

Об этом сообщают РИА Новости.

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Ответчиком на вопрос о том, какое событие, которое произошло в России, он хотел бы изменить, Путин сказал: "Развал Советского Союза".

При этом добавил, что не хотел бы жить в другом историческом периоде.

"Вы понимаете, в былые времена все мои предки были крепостными, а я — президент", — отметил Путин.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин СССР
Источник: 24 Канал
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