Путин заявил, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза

Президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта заявил, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза. Однако, добавил, что не хотел бы жить в другую историческую эпоху, потому что его предки были крепостными, а сейчас он – глава государства.

Об этом сообщают РИА Новости.

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Ответчиком на вопрос о том, какое событие, которое произошло в России, он хотел бы изменить, Путин сказал: "Развал Советского Союза".

При этом добавил, что не хотел бы жить в другом историческом периоде.

"Вы понимаете, в былые времена все мои предки были крепостными, а я — президент", — отметил Путин.