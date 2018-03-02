Путін заявив, що хотів би запобігти розвалу Радянського Союзу

Президент Росії Володимир Путін на медіафорумі Загальноросійського народного фронту заявив, що хотів би запобігти розвалу Радянського Союзу. Проте, додав, що не хотів би жити в іншу історичну епоху, тому що його предки були кріпаками, а зараз він – глава держави.

Про це повідомляють РИА Новости.

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Відповідачи на запитання про те, яку подію, яка відбулася в Росії, він хотів би змінити, Путін сказав: "Розвал Радянського Союзу".

При цьому, додав, що не хотів би жити в іншому історичному періоді.

"Ви розумієте, в минулі часи всі мої предки були кріпаками, а я – президент", – зазначив Путін.