20:57
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Путін заявив, що хотів би запобігти розвалу Радянського Союзу

1383 Читать новость на русском
Путін заявив, що хотів би запобігти розвалу Радянського Союзу
Путін заявив, що хотів би запобігти розвалу Радянського Союзу / ria.ru

Президент Росії Володимир Путін на медіафорумі Загальноросійського народного фронту заявив, що хотів би запобігти розвалу Радянського Союзу. Проте, додав, що не хотів би жити в іншу історичну епоху, тому що його предки були кріпаками, а зараз він – глава держави.

Про це повідомляють РИА Новости.

Читайте також: Путін назвав умови, за яких застосує ядерну зброю

Відповідачи на запитання про те, яку подію, яка відбулася в Росії, він хотів би змінити, Путін сказав: "Розвал Радянського Союзу".

При цьому, додав, що не хотів би жити в іншому історичному періоді.

"Ви розумієте, в минулі часи всі мої предки були кріпаками, а я – президент", – зазначив Путін.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії СРСР
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 20:02 "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії
Борис Немировський 488
Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
765
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
667
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
379
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 689
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук