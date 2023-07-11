Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Этим поступком Эрдоган подверг сомнению так называемое "особое партнерство" с Россией, которому так радовались в Москве.

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Эрдоган, как и все, увидел слабость Путина, посмотрел, как он себя вел 23 – 24 июня во время мятежа и подумал: "почему бы мне его не "кинуть". Потому что Путина "кинуть" – не грех, его сейчас все "кидают", – сказал экс-разведчик России.

Подготовка к саммиту в Вильнюсе

Реджеп Эрдоган, прежде всего, принимал решение, исходя из национальных интересов, ведь Турция в составе НАТО имеет определенные обязательства. Но не исключено, что на него могли давить более сильные партнеры.

"На территории Турции есть военные базы Североатлантического альянса, страна имеет американские кредиты, поэтому не исключаю фактор давления со стороны участников союза. Тем более, что Эрдоган уже всех "достал" блокировкой Швеции, поэтому ему нужны были "козыри" накануне саммита", – объяснил Жирнов.

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"Козыри" Эрдогана

Турецкая республика является мировым "геополитическим замком" и объединяет Европу с Азией. Это экономически сильная страна с мощным военным комплексом, встроенная в НАТО и мировую торговлю, поэтому ее роль в международных процессах не стоит недооценивать.

"Есть много вопросов, которые можно решить только при участии Турции, – именно это дает Эрдогану существенные "козыри", и он их прекрасно понимает. Так что угрозы Путина о выходе из "зернового соглашения" выглядят довольно плачевно при таких обстоятельствах", – прокомментировал экс-сотрудник КГБ.

Обратите внимание! Зерновое соглашение было заключено при посредничестве Турции и ООН летом 2022 года с целью разблокирования работы черноморских портов и возобновления экспорта украинского зерна. Срок действия сделки истекает. В последнее время официальная Москва неоднократно намекала на то, что нет смысла продлевать договор.

Если Путин выйдет из "зернового соглашения", оно состоится и без участия Путина. Жирнов уверен , что у российского диктатора не осталось рычагов влияния на эти процессы: у него нет ни военного комплекса, ни армии, даже реальной власти у него нет.

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