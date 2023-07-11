Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Цим вчинком Ердоган поставив під сумнів так зване "особливе партнерство" з Росією, котрим так тішилися у Москві.

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"Ердоган, як і всі, побачив слабкість Путіна, подивився, як він себе поводив 23 – 24 червня під час заколоту, і подумав "а чого б мені його не "кинути". Тому що Путіна "кинути" – не гріх, його зараз усі "кидають", – мовив ексрозвідник Росії.

Підготовка до саміту у Вільнюсі

Реджеп Ердоган передусім приймав рішення, виходячи із національних інтересів, адже Туреччина у складі НАТО має певні зобов'язання. Але не виключено, що на нього могли тиснути сильніші партнери.

"На території Туреччини є військові бази Північноатлантичного альянсу, країна має американські кредити, тож не виключаю фактор тиску з боку учасників союзу. Тим паче, що Ердоган уже усіх "дістав" блокуванням Швеції, тож йому потрібні були "козирі" напередодні саміту", – пояснив Жирнов.

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"Козирі" Ердогана

Турецька республіка є світовим "геополітичним замком" та з'єднує Європу з Азією. Це економічно сильна країна, з потужним військовим комплексом, вбудована у НАТО і світову торгівлю, тому її роль у міжнародних процесах не варто недооцінювати.

"Є багато питань, які можна вирішити тільки за участі Туреччини, – саме це дає Ердогану суттєві "козирі", і він їх прекрасно розуміє. Тож погрози Путіна про вихід із "зернової угоди" виглядають досить жалюгідно за таких обставин", – прокоментував ексспівробітник КДБ.

Зверніть увагу! Зернова угода була укладена за посередництва Туреччини та ООН улітку 2022 року з метою розблокування роботи чорноморських портів та відновлення експорту українського зерна. Термін дії угоди спливає. Останнім часом офіційна Москва неодноразово натякала на те, що немає сенсу продовжувати договір.

Якщо Путін вийде із "зернової угоди", – вона відбудеться і без участі Путіна. Жирнов упевнений , що у російського диктатора не лишилось важелів впливу на ці процеси: у нього немає ані військового комплексу, ні армії, навіть реальної влади у нього немає.

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