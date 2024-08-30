Такое мнение 24 Каналу высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, подчеркнув, что Путин все же опирается на силовиков и крупные бизнес-группы, коммуницируя с ними.

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У Путина свое мышление относительно войны

Тимочко отметил, что Путин жил и живет в своем комфортном "пузыре". Он верит в аналитику, которую ему подают, согласно которой России нужно еще немного нажать и "украинская армия обвалится".

А доклады диктатору, заметил он, все равно предоставляют приукрашенные, потому что, если будут показывать реальную правду, то, как правило, носитель негативной информации – плохо закончит. Важным является и второй момент.

Даже если Путин и осознает крах своей ситуации, то он, конечно, не может признать того, что проиграл,

– сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск.

То есть, добавил он, Путин все еще надеется, что завтра ему выпадет некий джекпот. Примерно таким является восприятие этой войны российским диктатором.

Когда элиты могут надавить на Путина

Глава Совета резервистов Сухопутных войск заметил, что Путин все равно не будет единолично принимать решение о том, проводить мирные переговоры или продолжать войну в ближайшей перспективе. Он опирается на силовиков и крупные бизнес-группы, все равно с ними коммуницирует и координирует.

По его словам, Путин пока компенсирует им из внутреннего российского бюджета, в том числе, потери бизнесов за рубежом. Но наступит момент, когда они увидят, что система рушится и уже невозможно ничего заработать либо украсть, состояние экономики ухудшается и назревает внутренняя протестная ситуация.

Они его или будут заставлять, или убеждать, или возникнет серьезная угроза убрать Путина, заменить кем-то более лояльным для этих политических элит в России,

– заявил Тимочко.

Не исключено также, что может вмешаться Китай. Однако, по его словам, Пекину в ближайшее время невыгодно, чтобы Россия абсолютно проиграла, ведь пока она есть – Китай еще может готовиться к каким-то захватническим действиям, например, в районе Тайваня или другим моментам. К тому же Китай высасывает из России ресурсы по выгодным ценам.

Однако, по его мнению, основное влияние на Путина имеют внутренние российские политические элиты, именно они могут принуждать диктатора к переговорам.