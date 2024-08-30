Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, наголосивши, що Путін усе ж опирається на силовиків і великі бізнес-групи, комунікуючи з ними.

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У Путіна своє мислення щодо війни

Тимочко зазначив, що Путін жив і живе у своїй комфортній "бульбашці". Він вірить в аналітику, яку йому подають, відповідно до якої Росії потрібно ще трохи натиснути й "українська армія обвалиться".

А доповіді диктаторові, зауважив він, все одно надають прикрашені, бо, якщо будуть показувати реальну правду, то, як правило, носій негативної інформації – погано скінчить. Важливим є й другий момент.

Навіть якщо Путін і усвідомлює крах своєї ситуації, то він, звичайно, не може визнати того, що програв,

– сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Тобто, додав він, Путін усе ще сподівається, що завтра йому випаде такий собі джекпот. Приблизно таким є сприйняття цієї війни російським диктатором.

Коли еліти можуть натиснути на Путіна

Голова Ради резервістів Сухопутних військ зауважив, що Путін усе одно не буде одноосібно ухвалювати рішення щодо того, проводити мирні переговори чи продовжувати війну в найближчій перспективі. Він опирається на силовиків і великі бізнес-групи, все одно з ними комунікує й координує.

За його словами, Путін поки що компенсує їм із внутрішнього російського бюджету, зокрема, втрати бізнесів за кордоном. Але настане момент, коли вони побачать, що система валиться й уже неможливо нічого заробити чи вкрасти, стан економіки погіршується й назріває внутрішня протестна ситуація.

Вони його або змушуватимуть, або переконуватимуть, або виникне серйозна загроза прибрати Путіна, замінити кимось більш лояльним для цих політичних еліт у Росії,

– заявив Тимочко.

Не виключено також, що може втрутитися Китай. Однак, за його словами, Пекіну найближчим часом невигідно, щоб Росія абсолютно програла, адже допоки вона є – Китай ще може готуватися до якихось загарбницьких дій, наприклад, у районі Тайваню чи інших моментів. До того ж Китай висотує з Росії ресурси за вигідними цінами.

Однак, на його думку, основний вплив на Путіна мають внутрішні російські політичні еліти, саме вони можуть змусити диктатора до переговорів.