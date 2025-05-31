Ковальчук лоббирует кандидатуру дочери Путина, как его преемницы, сообщает 24 Канал со ссылкой на российский инсайдерский паблик ВЧК-ОГПУ.

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Что известно об идее замены Путина на дочь

Так, сразу несколько источников издания утверждают, что идею смены власти в России продвигают Михаил Ковальчук при поддержке своего брата Юрия – "банкира Путина" и одного из ближайших к президенту олигархов.

Они считают, что преемницей Путина должна стать вторая дочь диктатора – 38-летняя Екатерина Тихонова. Сейчас Ковальчук пытается убедить как Путина, так и саму Тихонову, что этот план является единственно правильным.

Екатерину Тихонову рассматривают как нового президента России / фото из открытых источников

Собеседники паблика утверждают, что в разговорах 2026 год звучит как время, когда Путин может поднять тему нового президента. Ожидается, что Екатерина Тихонова будет баллотироваться как независимый кандидат, хотя на самом деле с полной поддержкой Кремля.

Кто такой Михаил Ковальчук и какова его роль в России

СМИ пишут, что Михаил Ковальчук сейчас является реальным вторым человеком в стране, доверенным лицом Путина, персоной, которая во многом определяет настоящее и будущее России. Сейчас под его контролем большинство ведущих СМИ, а его влияние только растет.

Российские олигархи, в частности Алишер Усманов, якобы готовятся передать контроль над своими медиаактивами структурам Ковальчука. В то же время нынешний министр обороны России Белоусов также считается его человеком.

Сейчас под контролем Михаила Ковальчука находится Росатом, вокруг которого сейчас ведется проверка, в частности сделки по покупке уранового месторождения в Казахстане, которая сопровождалась масштабными кражами. Эта же компания причастна к созданию российского "теневого флота".

Под управление Ковальчука также переходит Роскосмос. Источники отметили, что он обвиняет во всех провалах экс-генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и тоже видит последнего в тюрьме.

Ковальчук получил и Объединенную судостроительную корпорация, Газпромбанк, Курчатовский институт.

"К этому можно добавить, что Ковальчук полностью завладел "разумом Путина", его новая идеология, по сути, идеология Ковальчука. Ковальчук определяет и окружение Путина", – пишет ВЧК-ОГПУ.