путина уничтожим: подрыв авто дочери дугина взяла на себя "Национальная республиканская армия"

Вечером 20 августа на трассе взорвался автомобиль дочери главного вдохновителя путина александра дугина. Ответственность за этот инцидент взяла на себя "Национальная республиканская армия".

В результате взрыва дарья дугина погибла. Она возвращалась с фестиваля "Традиция" и должна была ехать в автомобиле вместе с отцом.

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В "Национальной республиканской армии" обещают уничтожать приспешников путина

На следующий день после подрыва авто дочери дугина в НРА опубликовали многозначное заявление. Там заявили, что объявляют чиновников российского правительства и региональных администраций приспешниками узурпатора. Тех, кто не сдаст свои полномочия, будут уничтожать.

"Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной Республиканской Армии, ставим вне закона разжигателей войны, грабителей и угнетателей народов россии!" – говорится в обращении.

Партизаны объявили президента владимира путина узурпатором власти и военным преступником, который пренебрег Конституцией, развязал войну и отправил русских солдат на верную и бессмысленную смерть.

Нищета и гробы для одних, дворцы для других – суть его политики. Мы считаем, что лишенные права голоса люди имеют право восстать против тиранов. путин будет сброшен и уничтожен!

– добавили в НРА.

В заявлении говорится, что целью НРА является:

остановка уничтожения россии и ее соседей,

прекращение деятельности "кучки кремлевских дельцов, присосавшихся к богатствам русского народа" и совершающих преступления внутри страны и за ее пределами.

Российских бизнесменов, зарабатывающих на коррупции и связях чиновниками, объявили приспешниками узурпатора и предателями.

"Имущество тех, кто не покается и не выступит публично против этой власти и ее войны, и они сами будут уничтожаться нами. Мы объявляем работников силовых структур приспешниками узурпатора. Те, кто не сложит оружие и не снимет погоны, будут уничтожаться нами", – отметили в НРА.

Кроме того, партизаны объявили законными целями для уничтожения военные грузы и грузы тех, кто зарабатывает на войне и помогает ей финансово.

В НРА подчеркнули, что не будут атаковать гражданские объекты и мирных жителей. Так что если путинские силовики будут делать подобные провокации и будут приписывать жертвы партизанам, им не стоит верить.

Российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что к подрыву авто дугиной причастна именно "Национальная республиканская армия".

К подрыву авто дочери дугина причастна НРА: видео

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