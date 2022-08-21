путина уничтожим: подрыв авто дочери дугина взяла на себя "Национальная республиканская армия"
Источник:телеграм-канал "Роспартизан"
Вечером 20 августа на трассе взорвался автомобиль дочери главного вдохновителя путина александра дугина. Ответственность за этот инцидент взяла на себя "Национальная республиканская армия".
В результате взрыва дарья дугина погибла. Она возвращалась с фестиваля "Традиция" и должна была ехать в автомобиле вместе с отцом.
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В "Национальной республиканской армии" обещают уничтожать приспешников путина
На следующий день после подрыва авто дочери дугина в НРА опубликовали многозначное заявление. Там заявили, что объявляют чиновников российского правительства и региональных администраций приспешниками узурпатора. Тех, кто не сдаст свои полномочия, будут уничтожать.
"Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной Республиканской Армии, ставим вне закона разжигателей войны, грабителей и угнетателей народов россии!" – говорится в обращении.
Партизаны объявили президента владимира путина узурпатором власти и военным преступником, который пренебрег Конституцией, развязал войну и отправил русских солдат на верную и бессмысленную смерть.
Нищета и гробы для одних, дворцы для других – суть его политики. Мы считаем, что лишенные права голоса люди имеют право восстать против тиранов. путин будет сброшен и уничтожен!
– добавили в НРА.
В заявлении говорится, что целью НРА является:
- остановка уничтожения россии и ее соседей,
- прекращение деятельности "кучки кремлевских дельцов, присосавшихся к богатствам русского народа" и совершающих преступления внутри страны и за ее пределами.
Российских бизнесменов, зарабатывающих на коррупции и связях чиновниками, объявили приспешниками узурпатора и предателями.
"Имущество тех, кто не покается и не выступит публично против этой власти и ее войны, и они сами будут уничтожаться нами. Мы объявляем работников силовых структур приспешниками узурпатора. Те, кто не сложит оружие и не снимет погоны, будут уничтожаться нами", – отметили в НРА.
Кроме того, партизаны объявили законными целями для уничтожения военные грузы и грузы тех, кто зарабатывает на войне и помогает ей финансово.
В НРА подчеркнули, что не будут атаковать гражданские объекты и мирных жителей. Так что если путинские силовики будут делать подобные провокации и будут приписывать жертвы партизанам, им не стоит верить.Обратите внимание! Российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что к подрыву авто дугиной причастна именно "Национальная республиканская армия".
К подрыву авто дочери дугина причастна НРА: видео
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