Путина с победой на выборах поздравил диктатор Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи, диктатор Ким Чен Ын поздравил действующего главу Кремля Владимира Путина с победой на президентских выборах. Глава КНДР также выразил уверенность в развитии отношений двух стран.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на послание Ким Чен Ына, переданное по каналу Центрального телеграфного агентства Кореи.

"Ваше переизбрание на пост президента РФ служит выражением огромной поддержки и доверия к Вам народа Вашей страны", – говорится в послании северокорейского лидера.

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"Выражая уверенность в том, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, которые имеют давнюю историю, и в дальнейшем будут непрерывно углубляться и развиваться в соответствии со стремлениями и надеждами народов двух стран. Желаю Вам больших успехов в работе для строительства могучей России", – отметил Ким Чен Ын.

К слову, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не пришлет поздравления Владимиру Путину с победой на выборах президента России.