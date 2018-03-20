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Путина с победой на выборах поздравил диктатор Ким Чен Ын

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Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на выборах
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на выборах / Фото из открытых источников

Лидер Северной Кореи, диктатор Ким Чен Ын поздравил действующего главу Кремля Владимира Путина с победой на президентских выборах. Глава КНДР также выразил уверенность в развитии отношений двух стран.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на послание Ким Чен Ына, переданное по каналу Центрального телеграфного агентства Кореи.

"Ваше переизбрание на пост президента РФ служит выражением огромной поддержки и доверия к Вам народа Вашей страны", – говорится в послании северокорейского лидера.

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"Выражая уверенность в том, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, которые имеют давнюю историю, и в дальнейшем будут непрерывно углубляться и развиваться в соответствии со стремлениями и надеждами народов двух стран. Желаю Вам больших успехов в работе для строительства могучей России", – отметил Ким Чен Ын.

К слову, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не пришлет поздравления Владимиру Путину с победой на выборах президента России.

Теги: Владимир Путин Новости политики Новости России Выборы в России 2018 Ким Чен Ын КНДР
Источник: 24 Канал
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