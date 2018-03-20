У Путина прокомментировали отсутствие поздравлений от Трампа

Отсутствие поздравлений в адрес президента России Владимира Путина с победой на выборах от коллеги из США Дональда Трампа не является недружественным шагом, считают в Кремле. Москва открыта для нормализации отношений с Вашингтоном.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

Отметим, что 19 марта официальный Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Путина, одержавшего победу на выборах президента России. Там также отметили, что Трамп не позвонит поздравить с победой российского лидера.

Вы знаете, не нужно считать это недружественным шагом, во-первых. Вы знаете, что президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо, отношений с нашими американскими партнерами,

– сказал Песков.

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"Вы знаете, что президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по другим причинам. Не нужно здесь ничего сгущать. Это второе", – добавил пресс-секретарь Путина.

"Утро вечера мудренее", – отметил он.