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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

У Путіна прокоментували відсутність привітань від Трампа

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Пєсков прокоментував відсутність привітань від Трампа із перемогою Путіна на виборах президента
Пєсков прокоментував відсутність привітань від Трампа із перемогою Путіна на виборах президента / Фото з вільних мереж

Відсутність привітань на адресу президента Росії Володимира Путіна з перемогою на виборах від колеги зі США Дональда Трампа не є недружнім кроком, вважають у Кремлі. Москва відкрита для нормалізації відносин з Вашингтоном.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

Зазначимо, що 19 березня офіційний Вашингтон утримався від привітань на адресу Путіна, який здобув перемогу на виборах президента Росії. Там також зазначили, що Трамп не зателефонує привітати із перемогою російського лідера.

Ви знаєте, не потрібно вважати це недружнім кроком, по-перше. Ви знаєте, що президент Путін залишається відкритий для нормалізації там, де це нам цікаво і необхідно, відносин з нашими американськими партнерами,
– сказав Пєсков.

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"Ви знаєте, що президент отримує велику кількість привітань від закордонних лідерів. Хтось в силу графіка не може зателефонувати, хтось з інших причин. Не потрібно тут нічого згущувати. Це друге", – додав речник Путіна.

"Ранок від вечора мудріший", – зазначив він.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Вибори в Росії 2018 Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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