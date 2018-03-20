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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Путіна з перемогою на виборах привітав диктатор Кім Чен Ин

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Кім Чен Ин привітав Володимира Путіна із перемогою на виборах
Кім Чен Ин привітав Володимира Путіна із перемогою на виборах / Фото з вільних мереж

Лідер Північної Кореї, диктатор Кім Чен Ин привітав чинного главу Кремля Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах. Глава КНДР також висловив впевненість у розвитку відносин двох країн.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на послання Кім Чен Ина, передане по каналу Центрального телеграфного агентства Кореї.

"Ваше переобрання на пост президента РФ слугує висловленням величезної підтримки і довіри до Вас народу Вашої країни", – мовиться в посланні північнокорейського лідера.

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"Висловлюючи впевненість у тому, що корейсько-російські відносини дружби і співробітництва, які мають давню історію, будуть і надалі безперервно поглиблюватися та розвиватися відповідно з прагненням і сподіванням народів двох країн. Бажаю Вам великих успіхів у роботі для будівництва могутньої Росії", – нголосив Кім Чен Ин.

До слова, раніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда не надішле привітань Володимиру Путіну з перемогою на виборах президента Росії.

Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Вибори в Росії 2018 КНДР Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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