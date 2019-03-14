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      Путина устранит от власти его же окружение, – Яковина

      98 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / washingtonpost.com

      В Алжире прошли массовые акции протеста против действующей власти. Президент Абделазиз Бутефлика, рейтинг которого еще недавно достигал 90%, сумел объединить против себя всю страну. Похожая судьба может ждать и российского лидера Владимира Путина.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал политический обозреватель Иван Яковина.

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      По его словам, Бутефлика пользовался немалой популярностью, когда пришел к власти в Алжире. Но потом он стал диктатором, отменил свободные выборы, раздал собственность своим друзьям и родственникам. После этого страна начала "гнить", то же самое сейчас происходит и в России.

      Абделазіз Бутефліка
      82-летний президент Алжира Абделазиз Бутефлика

      И у природы были свои планы на Бутефлика, который на 15 лет старше Путина. В 2013 году его хватил удар, от которого он так и не оправился, рассказал Яковина.

      После первого инсульта у алжирского президента было еще несколько, за несколько лет он превратился в дряхлого и разбитого старика, едва способного реагировать на внешний мир,
      – добавил политолог.

      По его мнению, в таком состоянии человеку надо позволить просто спокойно дожить свой век. И вертикаль власти, построенная Бутефликом, без него существовать не может. Поэтому приближенные к диктатору люди от его имени объявили, что 18 февраля он снова идет на президентские выборы. При этом сам действующий президент в это время находился в госпитале в Швейцарии. Его даже не показали людям.

      Это вызвало возмущение народа. Молодые и старые, мужчины и женщины, горожане и крестьяне все вышли на митинги, чтобы не допустить президента, который едва не умирает, до выборов,
      – рассказал Яковина.

      И добавил, что под давлением общественности руководящая верхушка пошла на уступки. Президент якобы пообещал не идти на еще один срок. Но есть проблема: уходить из власти Бутефлика не собирается, он отложил выборы на неопределенный срок. В общем, речь идет уже о формальной узурпации власти.

      Протести в Алжирі
      Протесты в Алжире

      Яковина предположил, что в результате таких действий власти в Алжире может произойти настоящая революция – по образцу Египта, Ливии или даже Сирии. Тогда те, кто сейчас держат страну под контролем, пожалеют о своих решениях.

      Я уверен: то, что сейчас происходит в Алжире, скоро начнется и в РФ. Путин ослабевает, российского лидера отстранит от власти его же окружение,
      – заверил политический обозреватель.

      "Но оно не захочет отказываться от своей власти в пользу реальной демократии, поэтому люди из окружения Путина столкнутся с лидерами уличных протестов. Ну а как будут развиваться события, узнаем со временем на примере Алжира, который действительно очень похож на Россию", – подытожил Яковина.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 14 марта 2019 года

       

      blog_ava
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      14 марта
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      Теги: Видеоблоги Новости России Владимир Путин Протесты Алжир
      Источник: 24 канал
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