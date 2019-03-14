Путіна усуне від влади його ж оточення, – Яковина

У Алжирі відбулися масові акції протесту проти чинної влади. Президент Абделазіз Бутефліка, рейтинг якого ще донедавна сягав 90%, зумів об'єднати проти себе всю країну. Схожа доля може чекати й російського лідера Володимира Путіна.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів політичний оглядач Іван Яковина.

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За його словами, Бутефліка користувався чималою популярністю, коли прийшов до влади в Алжирі. Та потім він став диктатором, скасував вільні вибори, роздав власність своїм друзям і родичам. Після цього країна почала "гнити", те ж саме зараз відбувається і в Росії.



82-річний президент Алжиру Абделазіз Бутефліка

Та у природи були свої плани на Бутефліку, який на 15 років старший за Путіна. У 2013 році його схопив удар, від якого він так і не оговтався, розповів Яковина.

Після першого інсульту у алжирського президента було ще кілька, за кілька років він перетворився на старезного і розбитого старого, ледь здатного реагувати на зовнішній світ,

– додав політолог.

На його думку, в такому стані людині треба дозволити просто спокійно дожити свій вік. Та вертикаль влади, побудована Бутефлікою, без нього існувати не може. Тому наближені до диктатора люди від його імені оголосили, що 18 лютого він знову йде на президентські вибори. При цьому сам чинний президент в цей час знаходився в госпіталі в Швейцарії. Його навіть не показали людям.

Це викликало обурення народу. Молоді та старі, чоловіки та жінки, містяни й селяни – всі вийшли на мітинги, щоб не допустити президента, який ледь не вмирає, до виборів,

– розповів Яковина.

Й додав, що під тиском громадськості керівна верхівка пішла на поступки. Президент нібито пообіцяв не йти на ще один термін. Та є проблема: йти з влади Бутефліка не збирається, він відклав вибори на невизначений термін. Загалом, мова йде вже про формальну узурпацію влади.



Протести в Алжирі

Яковина припустив, що внаслідок таких дій влади в Алжирі може відбутися справжня революція – за зразком Єгипту, Лівії або навіть Сирії. Тоді ті, хто зараз тримають країну під контролем, пошкодують про свої рішення.

Я впевнений: те, що зараз відбувається в Алжирі, скоро почнеться і в РФ. Путін слабшає, російського лідера усуне від влади його ж оточення,

– запевнив політичний оглядач.

"Та воно не захоче відмовлятися від своєї влади на користь реальної демократії, тож люди з оточення Путіна зіткнуться з лідерами вуличних протестів. Ну а як розвиватимуться події, дізнаємось згодом на прикладі Алжиру, який справді дуже схожий на Росію", – підсумував Яковина.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 14 березня 2019 року