Путинская Россия в гробу видела свои обязательства

Путин незаконно посадил Алексея Навального в тюрьму, где Алексей, вопреки закону и праву, находится уже более полугода. Путин это сделал после того, как приказал Алексея Навального убить химическим оружием.

И после того, как его подручные, выполняя его преступный приказ, отравили Алексея боевым химическим веществом "Новичок". Алексей выжил в силу стечения реально счастливых обстоятельств, был на грани жизни и смерти, был в коме с 20 августа по 7 сентября 2020 года, после чего проходил длительный период реабилитации.

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И вот он выжил, и вот Путин бессудно (потому что путинский суд = там, где кошки ссут) посадил его в тюрьму.

17 февраля 2021 года Европейский суд по правам человека потребовал немедленного освобождения Алексея Навального на основании 39-го правила Регламента ЕСПЧ. Правило 39 Регламента ЕСПЧ подразумевает введение обеспечительных мер, чтобы гарантировать нормальное рассмотрение дела в Европейском суде. На основании международных договоров и своих собственных обязательств Россия была обязана немедленно освободить Алексея Навального.

Путинская Россия в гробу видела эти свои обязательства, как и многое-многое другое.

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И какие же последствия настигли путинскую Россию за невыполнение требований ЕСПЧ по 39-му правилу своего собственного Регламента, которому Россия должна подчиняться?

Ответ: никаких, аж на 183-й день тюремного заключения Алексея Навального.

А не пора бы, чтобы эти последствия настигли путинскую Россию и путинскую ОПГ? Вопрос не риторический, отнюдь. Я говорю: пора, и давно!

Свободу Алексею Навальному! Свободу всем политзаключенным! Путинскую ОПГ – под суд!