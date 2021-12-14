Кремлівський лідер стверджує, що то був насправді "розпад Росії" і що Росія з розпадом СРСР втратила 40% людських і територіальних ресурсів.

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Путін переконаний, що Росія "втратила те, що напрацьовувала упродовж тисячоліття". Тобто фантазії російського президента про велич імперії та туга за Радянським Союзом набуває ще більшої сили.

Путін мріє відновити СРСР

Відповідно, усі припущення, що війни, які розв'язує Путін з колишніми радянськими республіками - Грузією, Україною, Вірменією, Молдовою та Чечнею, чітко вкладаються в реалізацію мрії про "відновлення СРСР".



Туга Володимира Путіна за СРСР набуває ще більшої сили / Фото Getty Images

Можна було б сказати, що фантазії глави Кремля нездійсненні, але біда в тому, що Україна була однією з ключових республік у Союзі. Тож його відновлення без України не має жодного сенсу.

Відтак Путін не припинить спроб повернути Україну під свій контроль. Робитиме він це або спробами поставити в Україні свою проросійську владу, або ж – повномасштабним воєнним вторгненням.

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Обидва ці варіанти для українців є абсолютно неприйнятними, але обидва є цілком реальними. Те, як Україну розхитують зсередини, можна побачити неозброєним оком, адже зусилля об'єднала Росія та українські олігархи.

Силовий сценарій, тобто російське вторгнення уже вдруге не відбулося зусиллями американського президента Джо Байдена.

Хоч напруга біля кордонів України трохи спала, але російські війська нікуди не поділися й накопичення може продовжуватися.

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Росія заплатить за агресію

Міжнародні медіа поширюють свіжі заяви Байдена, де він наголосив, що у разі агресії, Росія сплатить за це жахливу ціну. Про те ж саме попередили Кремль представники країн "Великої сімки".

Довідка. У G7 входить Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Канада та США і представник Європейського Союзу.

Окрім цього, полковник морської піхоти США у відставці та аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан дав свою оцінку наявному озброєнню української армії. Зокрема Javelin, які перебувають на озброєні в України.

За словами Кансіана, їх катастрофічно мало, щоб відбити російську агресію. У розпорядженні України є 47 Javelin, а потрібно як мінімум удесятеро більше – 450.

Важно Украине нужно больше "Джавелинов", чтобы отразить наступление России, – американский военный

Перекрити ними можна лише 11 кілометрів українсько-російського кордону з понад 2 тисяч.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Німеччина блокує постачання Україні озброєння від НАТО. ЗСУ мали отримати "рушниці проти дронів" і "антиснайперські комплекси", але постачання поставили на паузу, попри ризик російського вторгнення.



Олексій Резніков наголосив, що Німеччина блокує постачання озброєння від НАТО / Фото 24 каналу

Це міг бути "останній привіт" від Ангели Меркель. Коли вона владу втратила, то Німеччина може припинити запевняти, що підтримує Україну у війні з Росією, і підморгувати Путіну.

Подальший розвиток ситуації є головним маркером того, чим насправді закінчилися переговори між Байденом та Путіним.

Якщо НАТО і США припинять або обмежать постачання амуніції та боєприпасів, це означатиме, що переміг таки Путін. Втім, якщо зброю Україні надалі постачатимуть, це означатиме, що Байден знехтував погрозами та залякуваннями із боку Путіна.