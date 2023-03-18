Об этом 24 Каналу рассказал Роман Цымбалюк – журналист-международник. По его словам, сейчас русский народ просто обречен на гибель.
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Демократия не для России
Роман Цымбалюк объяснил, что в мире много разных способов управления государствами. Как пример – успешные автократические режимы, где власть передается по наследству, прекрасно себя чувствующие монархии на Ближнем Востоке.
"Вопрос же здесь в чем? Сейчас российское общество, по-моему, в таком состоянии, что они настроены на самоубийство, то есть никто толком не знает, чего они хотят", – подчеркнул он.
По его мнению, у них нет четкого понимания войны и не знают ни ее цели, ни прогнозируемого конца.
Демократия – это такая вещь для России в современном виде, что очень опасна, потому что у них есть такое мнение, если все по-настоящему и настоящие выборы, то это может привести к тому, что многие регионы от России просто отсоединятся,
– сосредоточил внимание он
У россиян нет права выбора
Журналист-международник отметил, что Россия – это тюрьма для народов, в которую они, собственно, хотят забрать Украину. Свидетельство тому – оккупированные украинские земли, на которых уничтожается наш народ.
В современном мире, когда они наступают под Бахмутом, честно говоря, мне кажется, что кроме пули, они не заслуживают ни чего, правда,
– объяснил он.
По его словам, в этом контексте рассуждать о демократии в контексте России странно и даже не интересно.
"Нам надо ставить вопрос немного по-другому: "Как так сделать, чтобы они с детства знали, если ты попробуешь оккупировать или уйти в Украину с оружием, тебя просто убьют? Над этим мы должны работать", – убежден Цымбалюк.
Он подчеркнул, что в настоящее время система ценностей и система власти у россиян ничего общего не имеет со здравым смыслом.
"Там демократией и не пахнет, и не будет пахнуть, хотя формально выборы проводятся", – метко подметил он.
Такая же история и в Беларуси, в которой выборы главы страны – только формальность.
Распад России: подробнее
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что Россия теряет контроль внутри страны. А российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил, что русский диктатор все меньше контролирует даже войну.
- Сам же диктатор раскрыл информацию о мифический план Запада разделить бывший СССР и Россию на касты. В ярких фантазиях Путина Запад хочет осуществить раздел России, чтобы контролировать ее.
- Также военный преступник сетовал, что может исчезнуть такой этнос как русский народ в том виде, в каком есть сегодня.
- Он расширил риторику о том, что если Россия проиграет в войне против Украины, то тогда РФ прекратит свое существование, в результате чего все россияне будут якобы порабощены.