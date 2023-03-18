Про це 24 Каналу розповів Роман Цимбалюк – журналіст-міжнародник. За його словами, наразі російський народ просто приречений на загибель.

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Демократія не для Росії

Роман Цимбалюк пояснив, що у світі багато різних способів керування державами. Як приклад – успішні автократичні режими, де влада передається у спадок, монархії на Близькому Сході, які чудово себе почувають.

"Питання ж тут в чому? Зараз російське суспільство, як на мене, в такому стані, що вони налаштовані на самогубство, тобто ніхто толком не знає, чого вони хочуть", – наголосив він.

На його думку, вони не мають чіткого розуміння війни та не знають ні її мети, ні прогнозованого кінця.

Демократія – це така річ для Росії в сучасному вигляді, що є дуже небезпечна, тому що у них є така думка, якщо все по-справжньому і справжні вибори, то це може призвести до того, що багато регіонів від Росії просто від'єднається,

– зосередив увагу він

За словами Цимбалюка, росіяни все розуміють у дуже звужених позиціях. Роман Цимбалюк пояснив, чому Росія не може бути демократичною країною: дивіться відео

У росіян немає права вибору

Журналіст-міжнародник зазначив, що Росія – це в'язниця для народів, в яку вони, власне, хочуть забрати Україну. Свідчення цього – окуповані українські землі, на яких знищується наш народ.

У сучасному світі, коли вони наступають під Бахмутом, чесно кажучи, мені здається, що крім кулі, вони не заслуговують ні на що, правда,

– пояснив він.

За його словами, в контексті цього розмірковувати про демократію в контексті Росії дивно і навіть не цікаво.

"Нам треба ставити питання трішки по-іншому: "Як так зробити, щоб вони з дитинства знали, якщо ти спробуєш окупувати або піти в Україну зі зброєю, то тебе просто вб'ють? Над цим ми маємо працювати", – переконаний Цимбалюк.

Він підкреслив, що наразі система цінностей та система влади у росіян нічого спільного не має зі здоровим глуздом.

"Там демократією і не пахне, і не буде пахнути, хоча формально вибори проводяться", – влучно підмітив він.

Така ж історія і в Білорусі, в якій вибори очільника країни – лише формальність.

Нагадаємо! У Росії відбувся онлайн-референдум щодо відокремлення одразу 5 регіонів від складу РФ. Ймовірно, що число тих областей, в яких виникне бажання назавжди покінчити із путінським гнітом, може збільшитися.

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