10:24
3 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального
      Вєсті Кремля
      22:12, 2 октября
      Вести.UA: Шуфричу наконец закрыли рот. Томос от Тома Круза
      Вєсті.UA
      20:03, 2 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Путинский режим рано или поздно падет, – Сенцов

      92 Читати новину українською
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Getty images

      Освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов считает, что конфликт между Украиной и Россией – это не противостояние двух стран и двух народов. Это противостояние двух мировоззрений.

      Сенцов в интервью DW рассказал, что прогрессивные украинцы хотят жить по европейским стандартам и принципам, в свободной, цивилизованной стране. А те, кому они противостоят, – это так называемый "русский мир", российский режим, путинский режим.

      Интересно: Путин никогда не отдаст Крым, пока будет у власти, – Сенцов

      По его словам, в России руководство и много людей мечтают вернуться в Советский Союз.

      "Это ужасно, потому что самая главная проблема нынешней России – не то, что там политическая система неправильная или экономика зашла в тупик, а то, что очень сильно деградировало общество. Не все конечно, но более половины", – подчеркнул режиссер.

      Он считает, что политическая система может измениться и за день, и за два. К примеру, так за три дня развалился Советский Союз.

      Я помню, как упал Янукович за три месяца. Путинский режим тоже рано или поздно падет, а сознание людей изменить будет очень сложно. Сейчас в России оно находится в состоянии морального тупика,
      – добавил Сенцов.

      Что известно об Олеге Сенцове?10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.

      В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.

      7 сентября Олега Сенцова вместе с другими 34 политзаключенными и военнопленными моряками вернули в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.

      blog_ava
      Альтернатива банковским вкладам: куда украинцам выгодно вкладывать деньги?
      сегодня
      3101
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Владимир Путин Обмен пленными СІЗО Заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что стало причиной снижения курса гривны
      сегодня , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны
      Блог Соцмережі 2726
      Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы
      сегодня , 07:40 Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы
      142
      Новый раунд российско-украинской войны
      2 октября , 23:45 Новый раунд российско-украинской войны
      Антон Голобородько 476
      Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      2 октября , 23:00 Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      Іван Яковина 1093
      Журналистов "поливали бараньей кровью" и онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша
      2 октября , 22:00 Журналистов "поливали бараньей кровью" и онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 821
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук