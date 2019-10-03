Путинский режим рано или поздно падет, – Сенцов

Освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов считает, что конфликт между Украиной и Россией – это не противостояние двух стран и двух народов. Это противостояние двух мировоззрений.

Сенцов в интервью DW рассказал, что прогрессивные украинцы хотят жить по европейским стандартам и принципам, в свободной, цивилизованной стране. А те, кому они противостоят, – это так называемый "русский мир", российский режим, путинский режим.

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По его словам, в России руководство и много людей мечтают вернуться в Советский Союз.

"Это ужасно, потому что самая главная проблема нынешней России – не то, что там политическая система неправильная или экономика зашла в тупик, а то, что очень сильно деградировало общество. Не все конечно, но более половины", – подчеркнул режиссер.

Он считает, что политическая система может измениться и за день, и за два. К примеру, так за три дня развалился Советский Союз.

Я помню, как упал Янукович за три месяца. Путинский режим тоже рано или поздно падет, а сознание людей изменить будет очень сложно. Сейчас в России оно находится в состоянии морального тупика,

– добавил Сенцов.

Что известно об Олеге Сенцове?10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.



В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.



7 сентября Олега Сенцова вместе с другими 34 политзаключенными и военнопленными моряками вернули в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.