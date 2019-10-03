Путінський режим рано чи пізно впаде, – Сенцов

Звільнений з полону режисер Олег Сенцов вважає, що конфлікт між Україною та Росією – це не протистояння двох країн або двох народів. Це протистояння двох світоглядів.

Сенцов в інтерв'ю DW розповів, що прогресивні українці хочуть жити за європейськими стандартами і принципами, у вільній, цивілізованій країні. А ті, кому вони протистоять, – це так званий "русский мир", російський режим, путінський режим.

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За його словами, у Росії керівництво і багато людей мріють повернутися в Радянський Союз.

"Це жахливо, тому що найголовніша проблема нинішньої Росії – не те, що там політична система неправильна або економіка зайшла в глухий кут, а те, що дуже сильно деградувало суспільство. Не всі звичайно, але понад половину", – наголосив режисер.

Він вважає, що політична система може змінитися і за день, і за два. До прикладу, так за три дні розвалився Радянський Союз.

Я пам'ятаю, як упав Янукович за три місяці. Путінський режим теж рано чи пізно впаде, а свідомість людей змінити буде дуже складно. Зараз в Росії вона перебуває в стані морального глухого кута,

– наголосив Сенцов.

​Що відомо про Олега Сенцова? 10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.



7 вересня Олега Сенцова разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками повернули в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.