Фотографии из таких городов, как Ирпень и Буча, откуда выбили российских оккупантов, и куда зашла украинская армия, ужаснули цивилизованный мир. Сотни убитых мирных жителей в братских могилах, десятки тел – прямо на улице. Люди убиты выстрелом в затылок и со связанными руками.

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Их неизбирательные нападения на невинных мирных жителей во время незаконного и неоправданного вторжения России в Украину должны быть расследованы как военные преступления. Мы не позволим России скрывать свою причастность к этим зверствам с помощью циничной дезинформации и обеспечим, чтобы реальность действий России была обнаружена,

– заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Она также пообещала, что Великобритания будет полностью поддерживать любые расследования, которые проводит Международный уголовный суд, являясь главным институтом с мандатом расследования и судебного преследования военных преступлений.

"Мы не успокоимся, пока виновные в зверствах, в том числе военные командиры и лица путинского режима, не предстанут перед правосудием", – подчеркнула дипломат.

Вместе с тем Лиз Трасс добавила, что международное сообщество должно и дальше оказывать Украине помощь – как гуманитарную, так и военную. И ужесточить санкции против России, прекратив финансирование военной машины Путина.

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