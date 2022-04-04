Фотографії з таких міст, як Ірпінь та Буча, звідки вибили російських окупантів, і куди зайшла українська армія, жахнули цивілізований світ. Сотні вбитих мирних мешканців в братських могилах, десятки тіл – просто на вулиці. Люди вбиті пострілом в потилицю та зі звязаними руками.

Варте уваги У мережі з'явились супутникові фото братської могили у Бучі

Їхні невибіркові напади на невинних мирних жителів під час незаконного та невиправданого вторгнення Росії в Україну мають бути розслідувані як військові злочини. Ми не дозволимо Росії приховувати свою причетність до цих звірств за допомогою цинічної дезінформації та забезпечимо, щоб реальність дій Росії була виявлена,

– заявила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Вона також пообіцяла, що Велика Британія повністю підтримуватиме будь-які розслідування, які проводить Міжнародний кримінальний суд, будучи головною інституцією з мандатом розслідування та судового переслідування військових злочинів

"Ми не заспокоїмося, доки винні у звірствах, у тому числі військові командири та особи путінського режиму, не постануть перед правосуддям", – наголосила дипломатка.

Разом з тим Ліз Трасс додала, що міжнародне співтовариство повинно і далі надавати Україні допомогу – як гуманітарну, так і військову. І посилити санкції проти Росії, припинивши фінансування військової машини Путіна.

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