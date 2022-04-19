Путину хоть как-то нужно показать победу, – Климкин назвал минимальный сценарий для Кремля

Запад, и сам кремлевский глава Владимир Путин, понимают, что план с блицкригом провалился. Быстро "взять" Украину не удалось и вряд ли удастся.

Минимальный сценарий для Кремля

Однако Путину нужно показать хоть какую-то "победу". Об этом в эфире 24 канала сказал министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин.

Важно Путин и дальше будет достигать своей цели, – Климкин

По его словам, российский диктатор будет пытаться захватить больше нашей территории. У Кремля также есть "план минимум" в этой войне.

Для Путина минимальным сценарием является то, что он может назвать "Новороссией",

– сказал Климкин.

Как он пояснил, Путин к 100-летию Советского Союза 30 декабря хотел отстроить "полусоветский" союз, в который вошли бы подконтрольные территории России. Он планировал его назвать "Союзным государством".

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