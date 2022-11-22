Об этом российским СМИ заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает 24 канал. Он открещивается, что Путину перед саммитом G20 передавали проект.

Кстати , Россия хочет, чтобы Запад заставил Украину к переговорам: на что готовы пойти в Кремле

Что говорят в Зеленском

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква в эфире телемарафона заявил, что не знает ни о каких соглашениях. Он подчеркнул, что позиция президента Владимира Зеленского – четкая. На саммите он представил формулу мира, состоящую из 10 пунктов.

Также Жовква отметил, что власти опровергают российские нарративы о том, что Украина якобы не хочет мира. Украина – первая, кто его хочет больше всего. Однако мир должен быть на наших условиях.

О каком "соглашении" говорится

В СМИ появилась информация, что в преддверии саммита "большой двадцатки" одна из стран-посредниц в общении России и Украины передала президенту Путину рамку возможного "соглашения" для прямых переговоров. Журналисты не называют страну-посредника, но ссылаются на источники в американской разведке.

Предложения якобы предполагали, что оккупированные и уже аннексированные территории Юга и Востока страны возвращаются в состав Украины, включая Донбасс. Однако вопрос Крыма выносится "за скобки" на 7 лет. То же касается и вступления Украины в НАТО.

Может заинтересовать – новое выступление Зеленского на G20: видео