Про це російським ЗМІ заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає 24 канал. Він відхрещується, що Путіну перед самітом G20 передавали проєкт.

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Що кажуть в Зеленського

Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону заявив, що не знає про жодні угоди. Він наголосив, що позиція президента Володимира Зеленського – чітка. На саміті він представив формулу миру, яка складається з 10 пунктів.

Також Жовква зазначив, що влада спростовує російські наративи про те, що Україні буцімто не хоче миру. Україна – перша, хто його хоче найбільше. Однак мир має бути на наших умовах.

Про яку "угоду" мовиться

У ЗМІ з'явилась інформація, що напередодні саміту "великої двадцятки" одна із країн-посередниць в спілкуванні Росії і України передала президенту Путіну рамку можливої "угоди" для прямих переговорів. Журналісти не називають країну-посередника, але посилаються на джерела в американській розвідці.

Пропозиції нібито передбачала, що окуповані й уже анексовані території Півдня та Сходу країни повертаються в склад України, включно з Донбасом. Однак питання Криму виноситься "за дужки" на 7 років. Те саме стосується і вступу України в НАТО.

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