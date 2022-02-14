Поэтому, вероятно, примут проект, который просто затягивает процесс. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Для признания боевиков не пришло время, – Фейгин

По его словам, конечно, вполне возможно, что могут принять документ и признать боевиков. Однако для этого пока не настало время.

Думаю, Путин не будет принимать такое решение прямо сейчас. Это создало бы для него ситуацию ослабления конфликта. Путину надо не это, ему нужна вся Украина. Марк Фейгин Российский правозащитник

Фейгин: когда военный план Путина провалится

Он пояснил, что для главы Кремля признание боевиков – это запасной вариант. "Этот момент наступит, когда военный план Путина провалится. Тогда он захочет подать это российским гражданам как великую победу", – добавил он.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор враг в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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