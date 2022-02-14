Тому, ймовірно, ухвалять проєкт, який просто затягує процес. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Для визнання бойовиків не настав час, – Фейгін

За його словами, звісно, цілком можливо, що можуть ухвалити документ і визнати бойовиків. Однак для цього поки не настав час.

Думаю, Путін не ухвалюватиме таке рішення прямо зараз. Це створило б для нього ситуацію послаблення конфлікту. Путіну треба на це, йому потрібна вся Україна. Марк Фейгін Російський правозахисник

Фейгін: Коли воєнний план Путіна провалиться

Він пояснив, що для глави Кремля визнання бойовиків – це запасний варіант. "Цей момент настане, коли воєнний план Путіна провалиться. Тоді він захоче подати це російським громадянам як велику перемогу", – додав він.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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