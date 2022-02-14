Тому, ймовірно, ухвалять проєкт, який просто затягує процес. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.
До теми Комітет Держдуми підтримав аж 2 проєкти постанови про визнання бойовиків
Для визнання бойовиків не настав час, – Фейгін
За його словами, звісно, цілком можливо, що можуть ухвалити документ і визнати бойовиків. Однак для цього поки не настав час.
Думаю, Путін не ухвалюватиме таке рішення прямо зараз. Це створило б для нього ситуацію послаблення конфлікту. Путіну треба на це, йому потрібна вся Україна.
Фейгін: Коли воєнний план Путіна провалиться
Він пояснив, що для глави Кремля визнання бойовиків – це запасний варіант. "Цей момент настане, коли воєнний план Путіна провалиться. Тоді він захоче подати це російським громадянам як велику перемогу", – додав він.
Фейгін розповів про визнання Росією бойовиків: дивіться відео
Росія хоче визнати бойовиків: що відомо
- Російська Держдума взялась за визнання бойовиків. На порядку денному – одразу 2 проєкти: один підготувала комуністична партія, інший – "Єдина Росія".
- Перший проєкт постанови – документ комуністів передбачає негайне спрямування цього звернення Путіну після ухвалення депутатами.
- Другий проєкт від низки депутатів пропонує спочатку направити документ в МЗС, Міноборони та інші відповідальні відомства, а тільки потім Держдума зможе його остаточно ухвалити з пропозиціями міністерств.
- Президент Франції Еммануель Макрон натякнув, що Москва нібито повинна відмовитися від ідеї визнати псевдореспубліки. Україна ж наполягає на тому, що визнання бойовиків означатиме вихід Росії із мінських угод.
- Вже завтра, 15 лютого, Дума розгляне звернення до Володимира Путіна про визнання бойовиків.