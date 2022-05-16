Путину не нужны решения, чтобы спасать лицо, – Кулеба о заявлениях Макрона

Некоторые европейские политики слишком заинтересованы в том, чтобы "сохранить лицо Путина". Поэтому они ищут разные решения, которые предлагают украинским властям, чтобы Россия могла выйти из этой войны.

Одним из таких политиков стал президент Франции Эммануэль Макрон. Во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, он предложил, чтобы Украина пошла на уступки относительно суверенитета, ради "сохранения лица Путина".

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Такие неприемлемые "предложения" вызывают недоумение у украинских дипломатов. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину такие решения не нужны, и он даже не пытается их искать.

Одной из причин этой войны было то, что все всегда пытались предложить Путину решение, которое сохранит ему лицо. Когда Путин начал эту войну, он послал четкий месседж: мне не нужны решения, которые спасают лицо. Я готов переступать границы, совершать военные преступления, чтобы достичь своих политических целей,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Поэтому главу украинского МИД больше удивляет, что еще должно произойти, чтобы мир понял истинные намерения российской власти. И что словам начальника Кремля не стоит верить. В качестве примера он приводит тот факт, что за несколько дней до войны что Путин, что его прихвостень Сергей Лавров, который в России руководит тамошним МИД, рассказывали, что Россия не планирует нападать на Украину. Но продолжали подтягивать свои войска к украинским границам. И солгали, когда заявили, что отводят войска, хотя спутниковые снимки показывали, что войска остаются на прежних позициях.

"Я поражен, когда сегодня снова слышу, что для Путина нужно найти решения, которые сохранят лицо. Мой вопрос к этим людям: что еще должно произойти, чтобы вы поняли, что Путину не нужны решения, которые спасают лицо? Что он вас не уважает, когда вы предлагаете ему такие решения? Путин откровенно соврал Макрону, что не будет нападать на Украину. Лавров это публично говорил всем. То есть, Россия унизила всех, кто пытался предотвратить войну. Когда те же люди снова говорят, что мы не должны унижать Россию, я не понимаю", – заявил Дмитрий Кулеба.

Следовательно, Украина не планирует идти на уступки в войне с Россией. Но нуждается в помощи партнеров.

"Русскую военную машину надо остановить. Мы, украинцы, больше всего вкладываем в эти усилия, потому что жертвуем своими жизнями и разрушаем их на своей земле. Другие страны могут помочь нам, поставляя нам оружие и вводя санкции, чтобы не дать российскому ОПК заменить уничтоженное тяжелое вооружение новым собственного производства", – заявил украинский дипломат.

Дмитрий Кулеба назвал три элемента, которые помогут добиться успеха в войне против России: украинское умение держать удар, характер и боевую силу; пополнение необходимого оружия; санкции против России.