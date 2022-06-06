Транзит власти в России уже начал уходить, независимо от желания Путина. Об этом рассказал основатель правозащитной организации "Восточная Правозащитная Группа" Павел Лисянский.

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По словам правозащитника, все понимают, что Путину осталось недолго.

Кто может заменить Путина в России

Лисянский подчеркнул, что тех, кто хочет стать преемником Путина, можно заметить по активности. В частности, очень хочет к власти Вячеслав Володин , являющийся главой Госдумы.

Он пытается продемонстрировать это Путину своими законами и деятельностью. Володин даже 8 июля организует выступление в Госдуме главы оккупационных властей квазиреспублики Донбасса,

– заверил эксперт.

По мнению правозащитника, также власти хочет Дмитрий Медведев . "Но заметно, что Володин сильнее, так что Медведева могут куда-то "отправить", чтобы он не мешал", - добавил он.

Лисянский отметил, что хочет стать президентом и Андрей Турчак – сын друзей Путина и теневой руководитель партии "Единая Россия".

"Но также есть еще силовой блок - Николай Патрушев . Он тоже хочет власти", - добавил правозащитник.

Изменится ли ситуация в России после Путина? На это эксперт ответил, что, к сожалению, ситуация не изменится. "Но когда будет смена власти, Украина может помочь тому, чтобы Россия распалась", - считает он.

Россия готовится к внутренней войне

Лисянский заметил, что уже начинаются политические войны внутри самой России.

На сегодняшний день госдума России готовится к тому, что ситуацию будут расшатывать внутри. Уже есть поручение правоохранительным органам занимать контроль и законодательство. То есть они готовятся к внутренней войне внутри,

– объяснил правозащитник.

Ранее правозащитник Павел Лисянский заявлял , что первыми могут "отколоться" от Кремля – Калининград и Урал. Российские власти уже имеют конфликт с Уралом. Он напомнил, как известный пропагандист Владислав Соловьев подверг критике Екатеринбург, а в 1991 году вообще внутри России были попытки создать Уральскую народную республику.

К слову, российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что сейчас идет жестокая борьба внутри Кремля , и она никогда не была столь интенсивной за все время правления Путина.

Все кланы активно группируются, перегруппировываются, маневрируют. По его словам, одной из причин этого является состояние здоровья президента России Владимира Путина, заставляющего российские элиты задуматься, что будет после него .

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