Об этом рассказал 24 канала российский правозащитник Марк Фейгин . По его словам, одной из причин этого является состояние здоровья президента России Владимира Путина, заставляющего российские элиты задуматься, что последует за ним.

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Какие кланы противостоят

Как отметил Фейгин, больше нет влияния клана системных либералов, которое олицетворял Анатолий Чубайс. У них нет ни кандидатов, ни шансов, ни ресурсов противостоять в борьбе кланов.

Безусловно, самым мощным кланом является мобилизационный олицетворяющий Николай Патрушев в союзе с Александром Бортниковым и другими. Они претендуют на власть. Не лично, а для того, чтобы сохранять за собой рычаги воздействия,

– отметил правозащитник.

Он также отметил, что в этот клан входят отдельные представители ФСБ и других силовых ведомств России. К слову, раньше они противостояли только из-за денег и "клеток у власти", однако сейчас противостояние может превратиться в борьбу за их выживание.

Военный (армейский) клан в России сейчас значительно пошатнулся – все одновременно (хотя между ними существенная разница – от Сергея Шойгу до Валерия Герасимова). Скорее всего, потому, что Россия уже несколько недель не имеет значительных успехов на фронте.

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Как отметил Фейгин, также есть еще группа Федеральной службы охраны. С ней очень тесно связан Юрий Ковальчук, близкий друг Путина с детства. Ковальчук и ФСО претендуют на то, чтобы поставить своего человека.

Переходная фигура

В то же время между ними всеми условно находится глава правительства Михаил Мишустин. По конституции, он является лицом, заменяющим президента. То есть у него в течение 3 месяцев до выборов есть полномочия главы России.

Если Путин умрет и не будет преемником, то у России будет переходная фигура. Формально ею должен стать Мишустин, поскольку он глава правительства,

– заметил правозащитник.

Однако Фейгин подчеркнул, что реальная власть не обязательно будет в руках того, у кого есть эти полномочия по закону, поскольку в России так никогда не происходит. В то же время, ни у одного из руководства России, кроме Путина, нет полномочий, которые они выполняют в соответствии со своей должностью.

Как отметил правозащитник, Мишустин может иметь определенный вес, поскольку он всех устраивает. По словам Фейгина, если Патрушев – это Берия, то Мишустин – это Хрущев, но хитрее.

Люди, не имеющие никаких проектов

Фейгин также подчеркнул, что всем этим людям, которые сейчас борются за власть в России, или более 70 лет (Путин, Патрушев, Бортников), или они на грани этого возраста – 65 – 70 лет (Шойгу, Герасимов и другие). То есть это – геронтократическая власть.

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В то же время, такие люди не могут иметь за собой ни одного проекта. То есть это аппаратная потасовка исключительно за выживание, капиталы, возможность поставить свое и так далее. Так, после смерти Сталина, а также после Хрущева.

Почему никто не сможет заменить Путина

Поэтому эта ситуация не способна оставаться статической. Никто не сможет заменить Путина. Кто бы из этих кланов ни победил – они все провалятся, поскольку не наделены той властью, которая была у Путина, когда он пришел, как преемник,

– заявил Фейгин.

По его словам, даже при столь благоприятных условиях процесс передачи власти Путину занял несколько лет. То есть, он не случайно оказался в ФСБ, затем занял пост главы правительства, под него подвели войну, взрывы домов. Впрочем, при правлении Путина этого уже не будет, поскольку даже на 4 стадии рака он продолжает думать, что "будет жить вечно".

По мнению правозащитника, вероятнее всего, что существенного противостояния кланов не будет, поскольку это не принесет возможности для стабилизации. Кто бы ни пришел, проигравшая сторона будет этим недовольна и будет воевать дальше.

Если бы не война в Украине

Если бы Россия не развязала войну против Украины, то передача власти могла быть значительно более мягкой, поскольку не было бы ежедневных потерь, жестких санкций, относительно стабильная экономика.

Однако сейчас под боком России идет война. Хотя формально она на территории Украины, но может перекинуться внутрь государства-агрессорки, и вовсе не путем захода в нее частей Вооруженных Сил Украины.

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Речь идет о том, что в России наконец-то зашевелятся. Россияне, которые придут с фронта или сдезертируют, начнут спрашивать, за что они воюют в Украине и почему они должны умирать – начнется большой демотивирующий процесс.

Хаос из-за войны войны

Как отметил Фейгин, исчезновение Путина – это исчезновение краеугольного камня, элемента всей этой "кампании" и строившейся под нее системы. Он отметил, что в России отчасти милитаризовали экономику, атмосферу в стране. Однако если забрать этот элемент – никто даже не сможет конструктивно ответить, ради чего они воюют.

Некому быть протагонистом этой идеи. Нет такого человека. Думаю, что исчезновение Путина приведет к хаосу именно из-за войны войны. Не потому, что нет такого, как он, а потому что Россия начала войну и никто не знает, что с ней делать,

– заметил Фейгин.

Все воспользуются смертью Путина

Фейгин также подчеркнул, что воспользоваться слабостью России после смерти Путина будут желать множество государств. В частности, страны Запада, Китай, Турция и, конечно, Украина.

"Все захотят толкнуть полумертвого ишака. Несомненно, смерть Путина приведет к цепи катастрофических событий. Кроме того, в России не создали никаких механизмов, которые должны помочь легко сменить власть во время войны. Именно поэтому, считаю, что это шанс для Украины и Запада сразу же все проблемы, – подытожил Фейгин.

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