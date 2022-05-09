Уже сейчас внутри страны-агрессора происходят определенные конфликты с некоторыми регионами. Об этом рассказал 24 каналу украинский правозащитник Павел Лисянский.

Стоит прочитать Менее чем за 30 лет: всего 11% украинцев сожалеют о распаде СССР

Калининград и Урал могут быть первыми

Он считает, что в первую очередь может отколоться, например, Калининград.

Там есть неофициальная партия на местном уровне, продвигающая принципы регионального сепаратизма,

– подчеркнул Лисянский.

Кроме этого, у российских властей сейчас конфликт с Уралом. Он напомнил, как известный пропагандист Владислав Соловьев подверг критике Екатеринбург, однако уральцы ему четко ответили.

Заметим! Как рассказал эксперт, в 1991 году даже предпринимались попытки создать Уральскую народную республику внутри России.

Уральцы поставили на место Соловьева: что известно

Российский пропагандист отметился заявлением, что Екатеринбург – якобы "центр мерзкой либероты". Он сказал, что город "породил отбросов, которые прячутся за границей".

Однако речь Соловьева без ответа не осталась. Художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков ответил так называемому журналисту, отметив, что "его язык пошел не туда".

"Ты – ведущий, на которого смотрит вся страна. Поэтому обязан, представляя мнение Кремля, особо следить за своим языком", – сказал он.

"Будут откалываться регионы, где Россия хотела что-то создать"

Лисянский считает, что отколоться могут пограничные страны с Казахстаном. Он отметил, что Россия несколько раз пыталась через "казаков" в Оренбурге, на севере Казахстана создать народные республики.

Там, где Россия пыталась что-то создать, там и будут откалываться (регионы – 24 канал),

– допустил правозащитник.

Например, на Кубани, в Ростовской области, есть постоянный конфликт "казаков" и кадыровцев. На этой территории были попытки создать Кубанскую народную республику.

Эксперт рассказал, что есть такое понятие как "казачий сепаратизм". Якобы если ты не "казак" в каком-то регионе Кубани, не находишься в "казачьем сообществе", то не будешь занимать какую-то должность в местном самоуправлении.

"Все составляющие настолько разные, настолько несогласны, но на сегодняшний день они пока молчат. Хотя мы уже видим публичные конфликты – например, Москвы и Екатеринбурга. Это – только первые ласточки", – добавил Лисянский.

Кстати говоря! Лисянский прогнозирует, что Россия 100% распадется на несколько частей уже за 2 – 3 года, когда Украина выиграет войну.

Кто еще прогнозирует распад России

Уверен в распаде государства-агрессора после войны с Украиной кинорежиссер Олег Сенцов. Это якобы позволит освободиться ее населению.

По мнению начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, распад России является одним из сценариев окончания этой войны.

Даже известный российский оппозиционер Алексей Навальный уверен, что страну ждет такая судьба.

Лисянский рассказал о расколе России: смотрите видео