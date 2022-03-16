В частности, Навальный в очередной раз раскритиковал нынешнюю российскую власть. Он прогнозирует, что его действия приведут к распаду России. Об этом он сказал в речи, завершавшей заседание.

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Последствием будет распад нашей страны, – Навальный

Онлайн-трансляцию, которую вели из зала суда, постоянно прерывали, когда Алексей Навальный употреблял слово "война", ведь в России это запрещено . Из-за этого дословно воспроизвести текст речи российского оппозиционера не удалось, однако ее суть остается понятной.

Последствием этого всего будет развал, распад нашей страны. Звучит диковато, но словосочетание "русско-украинская война" тоже звучит диковато. Я вот в этом зале говорил, когда начинался процесс, что все, кто считают, что будет война – они сумасшедшие. Мантра про распад нашей страны становится все более и более вероятной,

– сказал Навальный.

Далее он назвал российскую власть "группой безумных сумасшедших дедов", которым не жалко никого и ничего. " И уж в последнюю очередь им не жалко нашу страну. Их родина – это швейцарские счета. И как бы они патриотизм ни заворачивали – это миф. И это грандиозная угроза для нас всех ", – продолжил Навальный.

Единственным вариантом оппозиционер назвал борьбу с войной, ведь "миротворцы наречены славой божьей". "Гораздо лучше быть свободным человеком божьим , чем путинским холуем, которого черти будут жрать в аду", – добавил он.

Речь оппозиционера не транслировали до конца, однако по словам находившейся в зале очевидицы, он завершил ее словами русского писателя Льва Толстого: " Война есть произведение деспотизма. Те, которые хотят бороться с войной, должны бороться только с деспотизмом ".

Напомним! Алексей Навальный обвиняется в мошенничестве при сборе пожертвований на антикоррупционную деятельность ФБК и неуважении к суду. Оппозиционер должен был провести в колонии 2 года и 8 месяцев, однако несколько дней назад Гособвинение обратилось с ходатайством об увеличении этого срока до 13 лет .

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