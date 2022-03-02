"Путин головного мозга"
По информации российских СМИ, в Госдуму внесены поправки о наказании за распространение "фейков" о действиях российских вооруженных сил.
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Об этом сказал председатель Сумского комитета по безопасности Василий Пискарев. Он сообщил, что нарушителей ждет 15 лет заключения.
- Заметим, что Россия оказывает давление на собственные медиа. Там хотят заблокировать свободные СМИ, из-за чего под удар попали "Эхо Москвы" и "Дождь".
- Эти медиа – одни из немногих, кто говорит правду о войне России против Украины.
- При этом, по версии российских пропагандистов, Россия "освобождает" украинцев. Впрочем, обстрел гражданского населения, которое росСМИ игнорируют, говорит о другом.
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