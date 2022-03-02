"Путін головного мозку"

За інформацією російських ЗМІ, до Держдуми внесено поправки про покарання за поширення "фейків" про дії російських збройних сил.

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Про це сказав голова думського комітету з безпеки Василь Піскарьов. Він повідомив, що порушників чекає 15 років ув'язнення.

Зауважимо, що Росія здійснює тиск на власні медіа. Там хочуть заблокувати вільні ЗМІ, через що під удар потрапили "Эхо Москвы" та "Дождь".

Ці медіа – одні з небагатьох, хто говорить правду про війну Росії проти України.

Натомість, за версією російських пропагандистів, Росія "визволяє" українців. Втім, обстріл цивільного населення, яке росЗМІ ігнорують, говорить про інше.

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