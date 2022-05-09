Вже зараз всередині країни-агресорки відбуваються певні конфлікти з деякими регіонами. Про це розповів 24 каналу український правозахисник Павло Лисянський.

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Калінінград та Урал можуть бути першими

Він вважає, що насамперед може відколотися, наприклад, Калінінград.

Там є неофіційна партія на місцевому рівні, яка просуває принципи регіонального сепаратизму,

– наголосив Лисянський.

Окрім цього, російська влада зараз має конфлікт з Уралом. Він нагадав, як відомий пропагандист Владислав Соловйов розкритикував Єкатеринбург, однак уральці йому чітко відповіли.

Зауважимо! Як розповів експерт, у 1991 році навіть були спроби створити Уральську народну республіку всередині Росії.

Уральці поставили на місце Соловйова: що відомо

Російський пропагандист відзначився заявою, що Єкатеринбург – нібито "центр мерзотної лібероти". Він сказав, що місто "породило покидьків, які ховаються за кордоном".

Однак промова Соловйова без відповіді не залишилася. Художній керівник Уральського державного театру естради Олександр Новіков відповів так званому журналісту, відзначивши, що "його язик пішов не туди".

"Ти – ведучий, на якого дивиться вся країна. Тому зобов'язаний, представляючи думку Кремля, особливо стежити за своєю мовою", – сказав він.

"Відколюватимуться регіони, де Росія хотіла щось створити"

Лисянський вважає, що відколотися також можуть прикордонні країни з Казахстаном. Він зауважив, що Росія кілька разів намагалася через "казаків" в Оренбурзі, на півночі Казахстану, створити народні республіки.

Там, де Росія намагалася щось створити, там і відколюватимуться (регіони – 24 канал)

– припустив правозахисник.

Наприклад, на Кубані, у Ростовській області, є постійний конфлікт "казаків" та кадирівців. На тій території були спроби створити Кубанську народну республіку.

Експерт розповів, що є таке поняття як "казачий сепаратизм". Мовляв, якщо ти не "казак" в якомусь регіоні Кубані, не перебуваєш в "казачій спільноті", то не обійматимеш якусь посаду в місцевому самоврядуванні.

"Всі складові настільки різні, настільки незгодні, але на сьогодні вони поки мовчать. Хоча ми вже бачимо публічні конфлікти – наприклад, Москви і Єкатеринбурга. Це – тільки перші ластівки", – додав Лисянський.

До речі! Лисянський прогнозує, що Росія 100% розпадеться на кілька частин вже через 2 – 3 роки, як Україна виграє війну.

Хто ще прогнозує розпад Росії

Впевнений у розпаді держави-агресорки після війни з Україною кінорежисер Олег Сенцов. Це, мовляв, дозволить визволитися її населенню.

На думку начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, розпад Росії є одним зі сценарієм закінчення цієї війни.

Навіть відомий російський опозиціонер Олексій Навальний впевнений, що на країну чекає така доля.

Лисянський розповів про розкол Росії: дивіться відео