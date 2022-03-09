В ефірі телеканалу "Рада" кінорежисер Олег Сенцов спрогнозував майбутнє Росії. Зокрема він зазначив, що на "імперію" очікує справжній крах.

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Олег Сенцов підкреслив, що зміна назв не міняє сенси. Що Російська імперія, що Радянський Союз, усе це очікувало крах. Водночас він зазначив, що війна в Україні може прискорити цей процес у країні, якою керує Путін.

Тільки коли ми зламаємо цю імперію, вона розпадеться на сотню маленьких держав. І нарешті звільняться всі люди, які перебувають там у полоні. Ці маленькі народи. Ми станемо вільними до кінця, адже вони перестануть до нас лізти. Стануть слабшими,

– наголосив він.

Він також зазначив, що росіяни уже 20 років живуть у вигаданому світі. Тому світі, який існує лише в їхніх головах, голові Путіна, а також пропагандистів. І саме пропаганда, переконаний кінорежисер, зіграла нам на руку, адже в Росії страшенно недооцінили українську армію й українців зокрема.

Тому вони зараз зазнають такої серйозної поразки. Ніхто не може донести до Путіна реальний стан речей, що вони реально програють цю війну. Вони самі не хочуть у це вірити,

– підкреслив Сенцов.

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