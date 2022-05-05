Про це мовиться у підсумках 10 загальнонаціонального опитування в умовах війни, яке провела соціологічна група "Рейтинг". Напередодні 9 травня респондентам поставили запитання щодо радянського минулого, національно-визвольного руху, ставлення до заборони символів, демонтажу пам'ятників тощо.

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Дедалі менше українців ностальгують за СРСР

Повномасштабне вторгнення Росії відчутно вплинуло на сприйняття українцями ідеологічних питань, особливо пов'язаних зі "спільною" радянською історією. Результати багаторічних спостережень на територіях обох країн лише підтверджували рух громадської думки щодо цього у протилежних напрямках. Прикладом є показник ностальгії за розпадом СРСР:

У Росії за останні 10 років він здебільшого зростав. Зокрема, з 2010 року зріс з 55 до 63%.

В Україні він навпаки знижувався – з 2010 року показник знизився з 46% до 11%.

Наслідком цьому стало те, що на місце колись вагомих нав'язаних радянською пропагандою історичних постатей почали повертатися українські національні герої та символи. Тож станом на кінець квітня 2022 року в Україні зафіксували найнижчий за історію спостережень показник ностальгії за розпадом СРСР – 11%. Не жалкує за радянським минулим абсолютна більшість – 87%.

Також через російську агресію відбувся різкий перелом в ідеологічних поглядах українців щодо будь-чого пов'язаного із країною-терористкою. В країні різко відбулася "декомунізація" та "дерусифікація" суспільної думки. Усе радянське часто сприймається українцями як російське, тобто вороже. Причиною цьому є те, що російські окупанти використовують у війні проти України радянські символи та спекуляції на "спільному" історичному минулому.

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Війна різко змінила думку українців щодо Дня Перемоги

Українці також стали інакше ставитися до Дня Перемоги 9 Травня. До 2022 року 80% дорослого населення сприймали це свято як таке, що має вагомий особистий символізм. Водночас після нападу Росії воно стало:

пережитком минулого – для 36% українців,

буденністю – для 23%.

Окрім цього, "переможний" символізм цього дня змінився на "меморіальний":

для 80% опитаних – це День пам'яті;

для 15% – День перемоги (у 2018 таких було 58%).

Водночас 78% опитаних високо оцінюють внесок українського народу у перемогу над фашизмом, а 67% – переконані, що саме Україна зробила найбільший внесок у Другій світовій війні.

Про Росію такої думки дотримуються 23%,

про Білорусь – 24%,

про інші країни СРСР – 21%,

про США – 30%,

про Велику Британію – 27%.

Також 3 чверті респондентів вважають, що українські військові захищають сьогодні Україну та Європу, і лише 22% людей гадають, що лише народ України.

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