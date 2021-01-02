Телеканал "Каскад" в России, как и большинство других, 31 декабря транслировал новогоднее поздравление Владимира Путина. И все бы ничего, но эфир обернулся скандалом: канал отрезал Путину половину головы.

На инцидент обратили внимание телезрители, фото с изображением обрезанного Путина активно распространилось сетью, как отметил 24 канал. Учитывая резонанс, "Каскад" даже вынужден был извиняться и объяснять, почему так произошло.

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Руководство телеканала (базируется он в Калининграде) заявило, что во всем виноват технический сбой в работе оборудования в эфирной аппаратной. Однако "расследование инцидента продолжается", а "виновных накажут".



Путину в эфире одного из российских телеканалов обрезали половину лица / Фото из соцсетей



Президент России не осмелился показать глаза на канале из Калининграда / Фото из соцсетей

К слову, эфирники канала заметили ошибку (что показывают только половину лица Владимира Путина) уже во время показа, но исправить ее так и не смогли. Поэтому просто выключили речь президента России, не дождавшись ее окончания, а вместо нее включили музыку.

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