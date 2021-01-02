Телеканал "Каскад" у Росії, як і більшість інших, 31 грудня транслював новорічне привітання Володимира Путіна. І все б нічого, але ефір обернувся скандалом: канал відрізав Путіну половину голови.

На інцидент звернули увагу телеглядачі, фото з зображенням обрізаного Путіна активно поширилося мережею, як зауважив 24 канал. Зважаючи на резонанс, "Каскад" навіть змушений був вибачатися та пояснювати, чому ж так сталося.

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Керівництво телеканалу (базується він у Калінінграді) заявило, що у всьому винен технічний збій у роботі обладнання в ефірній апаратній. Однак "розслідування інциденту триває", а "винних покарають".



Путіна в ефірі одного з російських телеканалів обрізали пів обличчя / Фото з соцмереж



Президент Росії не насмілився показати очі на каналі з Калінінграда / Фото з соцмереж

До слова, ефірники каналу помітили помилку (що показують тільки пів обличчя Володимира Путіна) вже під час показу, але виправити її так і не змогли. Тому просто вимкнули промову президента Росії, не чекаючи її завершення, а замість неї увімкнули музику.

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