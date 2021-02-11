Окружение российского президента Владимира Путина купило для него же "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в материале "Золотые клетки" на портале "Проект." – он называет себя "независимым медиа, которое объединило журналистов-расследователей и репортеров".

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Структуры банка "Россия", которые формально принадлежат друзьям Путина и его бывшей любовницы Светланы Кривоногих, купили элитную недвижимость в оккупированном Крыму.



Генсек СССР Брежнев и президент США Никсон в Крыму в 1974 / Фото АР

А именно – знаменитую дачу советского генерального секретаря Леонида Брежнева (руководил СССР с 1966 до 1982). Эту дачу, говорят в СМИ, Путин "хотел уже не первый год".

Государственная дача "Глициния" – это земельный участок в 26 гектаров, 4 корпуса со спальнями, 5 бассейнов, летний домик, бар и оранжерея. Общая площадь всего – 14,5 тысячи квадратных метров.

Брежнев любил отдыхать на государственной даче "Глициния" в поселке Ореанда в Крыму – в 60 шагах от моря. Но после его смерти дом следующих властителей не заинтересовал. После развала СССР в 1990-х там открыли пансионат.



Комплекс земли и зданий "Глицинии" / Фото "Проект."

Россия захватила Крым в 2014, в 2019 оккупанты заявили о переводе "Глицинии" в "собственность государства", а затем и о продаже – частной компании за 1,2 миллиарда рублей (это примерно 16,5 миллиона долларов). Кому именно продали дачу – конечно, не сообщали.

Так вот, "Проект." утверждает, что "Глицинию" купила фирма, владельцем которой в 2019 году был некий Янис Ерманис, живущий в Москве и зарабатывающий на жизнь частными уроками китайских боевых искусств.

На самом деле за той фирмой стоит банк "Россия", среди акционеров которого – давний друг Путина Юрий Ковальчук и бывшая любовница Путина Светлана Кривоногих. Таким образом, как утверждают журналисты-расследователи, друзья Путина приобрели ему уже 21 резиденцию.

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Местные жители не видели гостей "Глицинии" уже 5 лет. Издалека дача выглядит изношенной и неухоженной. Однако из-за забора слышен стук отбойника и визг пилы – вероятно, там идут строительные работы.



Контрольный пункт въезда-выезда у дачи, которую любил Брежнев / Фото "Проект."

Так же строительные работы идут и в "дворце Путина" под Геленджиком, который якобы принадлежит другому другу российского президента – миллиардеру Ротенбергу. Расследование об этом недавно прогремело на весь мир.