Оточення російського президента Володимира Путіна купило для нього ж таки "палац Брежнєва" в окупованому Криму.

Про це мовиться у матеріалі "Золотые клетки" на порталі "Проект." – він називає себе "незалежним медіа, яке об'єднало журналістів-розслідувачів і репортерів".

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Палац Путіна – Брежнєва: що розповіли журналісти

Структури банку "Росія", які формально належать друзям Путіна та його колишньої коханки Світлани Кривоногих, купили елітну нерухомість в окупованому Криму.



Генсек СРСР Брежнєв та президент США Ніксон у Криму в 1974 / Фото АР

А саме – знамениту дачу радянського генерального секретаря Леоніда Брежнєва (керував СРСР від 1966 до 1982). Цю дачу, кажуть у ЗМІ, Путін "хотів уже не перший рік".

Державна дача "Гліцинія" – це земельна ділянка у 26 гектарів, 4 корпуси зі спальнями, 5 басейнів, літній будиночок, бар і оранжерея. Загальна площа всього – 14,5 тисячі квадратних метрів.

Брежнєв полюбляв відпочивати на державній дачі "Гліцинія" у селищі Ореанда в Криму – за 60 кроків від моря. Та після його смерті будинок наступних можновладців не зацікавив. Після розвалу СРСР у 1990-х там відкрили пансіонат.



Комплекс землі та будівель "Гліцинії" / Фото "Проект."

Росія захопила Крим у 2014, у 2019 окупанти заявили про переведення "Гліцинії" до "власності держави", а потім і про продаж – приватній компанії за 1,2 мільярда рублів (це приблизно 16,5 мільйона доларів). Кому саме продали дачу – ясна річ, не повідомляли.

Так от, "Проект." стверджує, що "Гліцинію" купила фірма, власником якої у 2019 році був такий собі Яніс Ерманіс, який живе у Москві й заробляє на життя приватними уроками китайських бойових мистецтв.

Насправді ж за тою фірмою стоїть банк "Росія", серед акціонерів якого – давній друг Путіна Юрій Ковальчук і колишня коханка Путіна Світлана Кривоногих. У такий спосіб, як запевняють журналісти-розслідувачі, друзі Путіна придбали йому вже 21 резиденцію.

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Місцеві мешканці не бачили гостей "Гліцинії" вже 5 років. Здалеку дача виглядає зношеною та недоглянутою. Одначе з-за паркана чути стукіт відбійника і вищання пилки – ймовірно, там тривають будівельні роботи.



Контрольний пункт в'їзду-виїзду до дачі, яку любив Брежнєв / Фото "Проект."

Так само будівельні роботи тривають і в "палаці Путіна" під Геленджиком, який начебто належить іншому другові російського президента – мільярдеру Ротенбергу. Розслідування про це нещодавно прогриміло на весь світ.

Про розслідування від команди Навального про палац Путіна під Геленджиком – читайте за цим посиланням.