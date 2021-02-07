Британські ЗМІ опублікували цікаві дані про коханку Путіна та їхню доньку
Коханка Путіна зробила стрімку кар'єру від прибиральниці до бізнес-леді, а донька – дружить із племінником олігарха, пов'язаного з мафією. Щонайменше, так стверджують у Daily Mail.
Джерело:Daily Mail
Британське видання зібрало цікаву інформацію про жінку, яку називають коханкою Путіна, а також і про їхню ймовірну спільну доньку.
До слова У Росії впав рейтинг довіри до Путіна: результати опитування
Прибиральниця, яка живе в Ермітажі
Світлану Кривоногих вважають ймовірною коханкою президента Росії Володимира Путіна – щонайменше ще з тих часів, коли він почав працювати в адміністрації Єльцина.
- Ця жінка працювала прибиральницею у магазині. А потім стрімко залетіла в російську бізнес-еліту, стала власницею розкішних маєтків та яхти.
А понад 20 років тому (у 1997) вона приїхала до Великої Британії як студентка для вивчення англійської мови. Її приймали у своєму домі містер і місис Гакл із міста Борнмут у графстві Дорсет. Вони й розповіли, що:
- 20-річна Світлана – "типова росіянка", яка вихвалялася багатим хлопцем, хоч ніколи не називала його ім'я.
- Кривоногих запевняла Гаклів, що мешкає в Ермітажі у Санкт-Петербурзі (насправді це музей).
Британська родина впевнена, що росіянка мала стосунок до КДБ (Комітет державної безпеки).
- Про це свідчить, наприклад, те, що тоді росіянам не надто багато дозволяли у Британії, але Світлана спокійно літала на вікенд "до Фінляндії до свого хлопця".
Світлана Кривоногих – ймовірна коханка Путіна / Фото "Проект."
Донька Путіна, мафія і тікток
Ймовірна позашлюбна дочка президента Росії Володимира Путіна – Єлизавета Кривоногих – дружить із Робертом Скигіним. Цей хлопець – племінник російського олігарха, якого ЗМІ пов'язують із мафією.
- Дмитро Скигін, за даними ЗМІ, був фінансистом тамбовського організованого злочинного угруповання. Ще в 90-ті Путін і Скигін спільно приватизували нафтобази в порту Петербурга і Пулково під Москвою.
Кривоногих та Скигін опублікували відео танців у тіктоці, де отримали безліч негативних коментарів: люди впевнені, що Ліза – донька Путіна, і "не має права танцювати в розкоші, поки більшість росіян живуть у злиднях".
Кривоногих та Скигін танцюють у тіктоці / Скриншот
Про розкіш згадали тому, що Роберт Скигін мешкає у квартирі за 4,5 мільйона фунтів стерлінгів у Королівському Альберт-Холі в Лондоні. Там і знімала своє відео пара.
Радимо прочитати Ласкаво просимо до 1937 року: як економічні проблеми Росії вилились у політичні репресії
Поділитися новиною