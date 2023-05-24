Украина существовала и будет дальше существовать, а вот "путинской элите" грозит исчезновение. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Украина была, есть и будет. Россия же исторически самообнулилась: путинская элита исчезнет,
– подчеркнул советник.
Он объяснил, что над Кремлем все смеются. Традиционные мифы превратились в мемы, а территория ускоренно погружается в состояние классического "российского бунта и нищеты".
Какую карту принесли Путину
- Глава российского конституционного суда Валерий Зорькин показал Путину карту середины 17 века. Он маразматически заявил, будто бы на ней "нет Украины".
- Хотя на карте была обозначена "Казакия", то есть, вероятно, Гетманщина. Это казацкое государство, которое существовало на территории современной Украины.
- Впрочем, исторические факты не для Путина. Диктатор осмотрел карту и сказал, что "Украины никогда не существовало".
- Следует заметить, что Крым на карте – часть Крымского ханства, которое в союзе с Османской империей воевало с Россией. Путинский Петербург обозначен как Ингрия и принадлежит Швеции.
В сети посоветовали Путину присмотреться к карте 5 века. Тогда уже существовал Киев, а на месте Москвы были болота.