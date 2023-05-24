Украина существовала и будет дальше существовать, а вот "путинской элите" грозит исчезновение. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Украина была, есть и будет. Россия же исторически самообнулилась: путинская элита исчезнет,

– подчеркнул советник.

Он объяснил, что над Кремлем все смеются. Традиционные мифы превратились в мемы, а территория ускоренно погружается в состояние классического "российского бунта и нищеты".

Какую карту принесли Путину

Глава российского конституционного суда Валерий Зорькин показал Путину карту середины 17 века. Он маразматически заявил, будто бы на ней "нет Украины".

Хотя на карте была обозначена "Казакия", то есть, вероятно, Гетманщина. Это казацкое государство, которое существовало на территории современной Украины.

Впрочем, исторические факты не для Путина. Диктатор осмотрел карту и сказал, что "Украины никогда не существовало".

Следует заметить, что Крым на карте – часть Крымского ханства, которое в союзе с Османской империей воевало с Россией. Путинский Петербург обозначен как Ингрия и принадлежит Швеции.

В сети посоветовали Путину присмотреться к карте 5 века. Тогда уже существовал Киев, а на месте Москвы были болота.