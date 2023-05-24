Україна існувала та існуватиме надалі, а от "путінській еліті" загрожує зникнення. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми Путіну приволокли карту 17 століття: він дійшов до висновку, що "України до СРСР не існувало"

Україна була, є та буде. Росія ж історично самообнулилася: путінська еліта зникне,

– наголосив радник.

Він пояснив, що з Кремля всі сміються. Традиційні міфи перетворилися на меми, а територія прискорено занурюється в стан класичного "російського бунту та злиднів".

Яку карту принесли Путіну

Голова російського конституційного суду Валерій Зорькін показав Путіну мапу середини 17 століття. Він маразматично заявив, нібито на ній "немає України".

Хоча на карті була позначена "Козакія", тобто, ймовірно, Гетьманщина. Це козацька держава, що існувала на теренах сучасної України.

Втім, історичні факти не для Путіна. Диктатор оглянув мапу і сказав, що "України ніколи не існувало".

Слід зауважити, що Крим на карті – частина Кримського ханства, яке в союзі з Османською імперією воювало з Росією. Путінський Петербург позначений як Інгрія і належить Швеції.

У мережі порадили Путіну придивитись до карти 5 століття. Тоді вже існував Київ, а на місці Москви були болота.