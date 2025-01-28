Еще совсем недавно Владимир Путин был убежден, что приход к власти в США Дональда Трампа спасет его и тот навяжет Украине соглашение, что будет выгодно Кремлю. Однако заявления, звучащие сейчас из Белого дома, свидетельствуют о том, что новый президент США может быть достаточно жестким с Путиным и поставить ему ультиматум.

Сейчас российский диктатор осознал, что Трамп вполне способен навязать ему переговоры и перемирие, что будут выгодны именно Украине. Больше об этом, худшем сценарии для России на переговорах и что может ждать Путина в случае перемирия – в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Трамп готов поставить Путину жесткий ультиматум

В Bloomberg сообщили якобы Владимир Путин готов закончить войну против Украины и не выступает против того, чтобы Запад помогал Украине, если наше государство никогда не вступит в НАТО. Действительно ли российский диктатор готов пойти на прекращение огня? И хотел бы он, чтобы Дональд Трамп стал посредником для завершения войны в этом году?

Будем надеяться, что это так. Трамп, похоже, решительно настроен на прекращение огня. Он видел, как Джо Байден установил режим прекращения огня в Секторе Газа. Я уверен, что Трамп хочет завершить войну в Украине. Некоторые вещи, которые он говорил в последние месяцы, были обнадеживающими.

Еще достаточно недавно мы думали, что Трамп попытается заключить сделку, которая будет выгоднее для Путина, чем для Украины. Информация, которая поступает из Белого дома, свидетельствует о том, что президент США готов быть гораздо жестче с Путиным и может сделать ему ультиматум.

Не пропустите "Похоже на объявление войны": как Трамп начинает править и что западные СМИ пишут о "золотой эре"

Российская экономика сейчас находится в трудном положении. Они потеряли невероятное количество солдат и изо всех сил пытаются это компенсировать. Поэтому Путин вполне может искать выход из этого положения. Я уверен, что президент Владимир Зеленский согласится на прекращение огня только на выгодных для Украины условиях. Он не позволит Путину получить то, чего тот хочет.

Все в мире надеются, что мы сможем как можно быстрее достичь прекращения огня, которое устроит народ и президента Украины.

Полное интервью с британским полковником: смотрите видео

Financial Times и Bloomberg сообщили, что администрация Трампа хотела бы, чтобы Украина могла вести переговоры с Россией с позиции силы. Кандидат в министры обороны США Пит Хегсет заявил, что хотел бы видеть окончание войны на выгодных для Украины условиях. Такое развитие событий является худшим ужасом для Путина?

Да. Путин надеялся, что Трамп попросит правительство Украины договориться о прекращении огня на сегодняшней линии боевых действий. Не думаю, что это вполне выгодно вам. Украина удерживает довольно значительный кусок в Курской области, что дает сильную переговорную позицию.

Учитывая то, что обсуждают в Вашингтоне, любое перемирие, которое будет достигнуто, должно предоставить Украине преимущество. Учитывая оккупацию Крыма и других территорий Украины, можно предположить, что Трамп стремится либо поддержать Украину, чтобы она могла освободить все свои территории, либо заставить Путина отступить. Стремится ли Путин к прекращению огня? Это мы увидим в ближайшие дни.

Трамп заявил, что собирается многое сделать, в том числе и остановить российское незаконное вторжение в Украину. Надеюсь, что в течение следующих дней мы увидим те вещи, которые Трамп намерен сделать. Но суть в том, что из США звучат утверждения, что прекращение огня должно быть в пользу Украины, а не России.

Агентство Bloomberg сообщило, что Путин будет готов к некоторым обменам территориями во время переговоров. На что Украина может обменять часть Курской области?

Я уверен, что Украина так и планировала, когда делала наступление на Курщину. Нужно было удержать некоторую территорию России. А особенно часть Курской области, которая является священной для россиян из-за боев во Второй мировой войне. Это дает мощный инструмент для переговоров, что мы сейчас и видим.

Уверен, что Трамп скажет Путину – если тот хочет вернуть территорию на Курщине, то ему придется освободить значительный объем территории, которую он незаконно захватил в Украине. Условия переговоров будут зависеть от украинского правительства и украинского народа. Это мощный инструмент. Из США звучит риторика о компромиссе по территориям перед подписанием любого перемирия, и оно должно быть в пользу Украины.

Какие шансы на прекращение огня в 2025 году

По данным Bloomberg, позиция Кремля заключается в том, что члены НАТО могут продолжать отправлять оружие в Украину даже по соглашениям по безопасности, но любая система не должна быть использована против российской территории. Путин изменил свою позицию? Он всегда был против того, чтобы Запад помогал Украине.

Если это правда, то это очень большой разворот в позиции Путина. Будем надеяться, что это так, потому что тогда это показывает, в каком шатком положении находится Путин.

Хотя в этом есть смысл. Как только достигнут прекращения огня, Украина сохранит мощные силы. Но сейчас в СМИ также много говорят о миротворцах. Как Трамп, так и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположили, что британские войска должны возглавить эту миссию. Британское правительство пока открыто это не подтверждало, но они не против этого.

Кстати 50 тысяч военных НАТО в Украине: идея Макрона снова актуальна, но кто пришлет солдат

Вполне возможно, что Путин согласится на гуманитарную и военную помощь НАТО для Украины после прекращения огня. Это также его способ предотвратить вступление Украины в НАТО. Сейчас не так много разногласий в переговорах. В начале 2025 года ситуация кажется гораздо более благоприятной по прекращению огня, чем это было в течение последних 6 – 12 месяцев.

Худший сценарий для Путина на переговорах с Трампом

О возможных переговорах Трампа и Путина, какое может быть дальнейшее развитие событий? И как вообще могут происходить переговоры?

Похоже, что между Трампом и Путиным уже есть договоренность о телефонном разговоре, чтобы поговорить о прекращении огня. В этой дискуссии Трамп подробно расскажет, как именно все будет выглядеть. Видимо, он будет говорить Путину о 2 пути – тяжелый и легкий. Если Путин не принимает прекращение огня, то США удвоят свои усилия и увеличат поддержку Украины, что на самом деле может привести к гораздо худшему сценарию для Путина. А сейчас ему просто говорят обменять землю и идти на прекращение огня.

Есть много сценариев, как будет выглядеть прекращение огня. Многие люди говорят, что войска НАТО, в частности британские и французские, могут быть привлечены к этому. Путин может что-то и захочет сказать по этому поводу. Кажется, его еще не загнали в тупик, но у него есть проблемы. Трамп, похоже, имеет рычаги влияния и возможность указать Путину, как все должно происходить, но посмотрим.

Телефонный звонок может состояться достаточно быстро. В ближайшие дни или недели. К сожалению, это все равно займет определенное время, пока будут детали и заработает механизм прекращения огня. Для перемещения миротворцев также нужно время. Но уже есть первые "ростки", которые, надеюсь, разовьются во что-то более значимое.

Что люди не говорили бы о Трампе, но он, похоже, единственный человек, который на самом деле может указать Путину, что делать. Надеюсь, что это приведет к прекращению огня, которое будет приемлемым для Украины.



Трамп может поставить Путина на место / Getty Images

Что будет с Путиным в случае перемирия

Президентство Трампа – это плохой сценарий для Путина? Это худший вариант для него, чем Байден или Харрис?

Будем на это надеяться. Сейчас это именно так и выглядит. Трамп, конечно, регулярно меняет свои взгляды и мысли, но вполне очевидно, что он хочет большой победы, которая будет связана с ним в начале его президентства.

Сейчас есть прекращение огня в Секторе Газа. Много работы, вероятно, выполнил Байден. Думаю, Трамп не очень этому рад. Он хочет продемонстрировать свою силу – показать, что он самый могущественный лидер в мире, который может наилучшим образом навязать Путину сделку, которая будет выгодна для Украины, а не для Кремля.

Думаю, когда Путин понял, что Трамп станет следующим главой США, то у него был плохой день. Он осознал, что будет прекращение огня и мир, который ему навяжут. Путину придется спасать собственную "шкуру". Диктаторы-неудачники редко получают пенсии в России. Он беспокоится о собственном будущем больше, чем о чем-либо другом, поэтому пытается маневрировать до мира и прекращения огня.

Он все еще может продолжать исполнять обязанности президента России, а не уходить в отставку. Это вполне реальная возможность. Путин – автократический лидер, но вокруг него есть много очень влиятельных людей, которые были бы рады занять его место, если он проявит слабость. Мы все будем держать кулаки, чтобы приход президента Дональда Трампа в Белый дом также привел к изгнанию россиян из Украины и достижению мира.

Считаете ли вы, что прекращение огня может быть лучшим способом для Путина сохранить свою власть? Или же, с другой стороны, прекращение огня может привести к физической угрозе для диктатора и свержению его власти?

Это очень сложно предсказать. Есть ряд сценариев. С одной стороны, это может спасти Путина, потому что мы знаем, что он имеет проблемы, его армия и страна страдают. Однако в то же время это также может привести к его гибели. Откровенно говоря, нам на Западе действительно безразлично, что произойдет с Путиным. Нас волнует то, что происходит в Украине, и мы хотим увидеть мир как можно быстрее.

Война может продолжаться еще немного, но никто не хочет видеть больше жертв среди гражданских или военных, чем это необходимо для того, чтобы обеспечить лучший сценарий, которым был бы мир – перемирие и обмен территориями на выгодных для народа Украины условиях.

Откровенно говоря, то, что произойдет с Путиным после этого, – дело российского народа. До тех пор, пока это не повлияет на всех нас. Я не думаю, что кто-то не будет спать ночами из-за мысли о том, что произойдет с Путиным в будущем.

Какой может быть миротворческая миссия в Украине

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что открыт к идее отправки миротворческих сил в Украину. В то же время The Telegraph описал 3 сценария: миротворческое патрулирование буферной зоны, западные войска, которые защищают украинскую столицу, тренировочная миссия на Западе Украины. Какой вариант лучший для Украины?

Будучи миротворцем в Боснии еще в 90-х годах, и позже миротворцем на Кипре, у меня есть личный опыт такой практики. Для этого может понадобиться очень много солдат, а особенно учитывая то, что граница между Россией и Украиной составляет более 800 миль, и чтобы покрыть каждый дюйм, понадобятся десятки, если не сотни тысяч солдат. Вам нужна надежная сила, чтобы предотвратить нападение России.

Положительный момент заключается в том, что россияне не нападут на британские войска. Проблема британских войск заключается в том, что эта армия сейчас настолько мала, что это настоящий тревожный звоночек для британского правительства, чтобы убедиться, что они инвестируют в оборону достаточно, чтобы она была надежна и мы могли выполнять такие роли.

Я ожидаю, что это будет комбинация различных вещей. Возможно, со структурой командования и управления, основанной на британских войсках, но при поддержке французских и скандинавских военных, чтобы обеспечить силы быстрого реагирования, которые могли бы действовать в случае нарушения режима прекращения огня. Вместе с этим обучение украинских военных, чтобы убедиться, что они имеют возможности, которые им могут понадобиться в будущем.

Интересно У Трампа готовы предоставить гарантии безопасности Украине, которые США признают неизбежными, – Bloomberg

Я очень рад, что премьер-министр Великобритании Стармер сказал, что британские войска будут готовы для выполнения такого рода задач. Они прекрасно это делают, и французы предполагают, что у них будут войска. Думаю, что другие европейские страны НАТО присоединятся к этому. Очевидно, что они могли бы предоставить надежную силу, которая бы не позволила россиянам продвигаться дальше.

Итак, ключевым является то, что в западных столицах ведется много планирования, чтобы гарантировать, как только соглашение будет заключено, эти силы смогут как можно быстрее прибыть на место и обеспечить надежное сдерживание любых дальнейших боевых действий.

Трамп хочет выгнать Путина из Украины как можно скорее

Издание Times сообщило, что победа Украины никогда не была целью президента Байдена, ведь в Белом доме были уверены, что Украина не смогла бы этого сделать, потому что это было вне ее возможностей. Как вы оцениваете такое политическое наследие президента Байдена и его решения по Украине?

Это очень сложно. Когда кто-то описывает, что такое победа, то это может быть очень многогранная сфера. Говорил ли Байден о том, что Украина могла бы освободить все земли, которые Россия оккупировала с 2014 года? Трудно понять. Однако очевидно, что президент Байден не делал всего на 100%, чтобы помочь Украине победить россиян. Бесспорно, американцы предоставили огромное количество военного потенциала – гораздо больше, чем кто-либо другой, предоставили много разведывательных данных. Однако было понятно, что этого недостаточно.

Все военные аналитики, как и я, скажут, что сегодня американская армия является самой мощной армией в мире. Если бы они полностью посвятили себя этому, то россияне уже давно потерпели бы поражение. Однако, конечно, у Байдена были и другие конкурентные идеи. Это (победа Украины – 24 Канал) не входило в его планы.

Разница с Трампом заключается в том, что он хочет, чтобы все закончилось очень быстро. Он (Трамп – 24 Канал) не готов идти на затяжной конфликт в Европе между россиянами и украинскими военными и видит, что в долгосрочной перспективе для США было бы гораздо лучше покончить с этим очень быстро. Президент Байден так не считал.



Трамп и Байден в Белом доме / Getty Images

Итак, когда президент Трамп в Белом доме, со всех сторон есть ощущение, что на самом деле сейчас все будет двигаться быстро и они собираются завершить войну как можно быстрее. Учитывая то, что президент Трамп дергает за ниточки, продвигая это вперед, можно надеяться, что все, что произойдет, пойдет на пользу Украине.

Ваш народ пострадал от незаконного вторжения России под руководством Путина, который еще 12 месяцев назад думал, что Трамп, вероятно, спасет его. Однако, как теперь нам дают понять, Трамп на самом деле хочет выгнать Путина из Украины и как можно быстрее работать над мирным решением в Европе.

Путин терпит все больше неудач

Считаете ли вы, что прекращение огня в Газе может приблизить войну в Украине к завершению? Не кажется ли вам, что эта политическая победа США могла бы усилить позиции Штатов во время переговоров с Путиным? Ведь Путин потерял режим Башара Асада и военные базы в Сирии.

Безусловно. Это похоже на перемирие, которого, надеюсь, будут придерживаться в Газе. Деятельность израильских военных в течение последних шести месяцев была направлена, в частности на уничтожение иранских ополченцев, преимущественно "Хезболлы", которая удерживала режим Асада у власти в Сирии, что позволило России иметь свои мощные базы в Сирии и на южном фланге.

Когда иранские ополченцы потерпели крах, это задело и Россию. Путин был унижен и вынужден был на огромной скорости "бежать" из Сирии. Сейчас иранский режим значительно ослаблен. Не существует режима Асада, благодаря которому Путин мог бы сохранить свои базы в Сирии. Это целая серия поражений.

На военном поле боя импульс является абсолютно ключевым. Сейчас импульс полностью против Путина, за последние полгода он постоянно терпел неудачи. Поэтому думаю, то, что происходит на Ближнем Востоке, имеет значительное влияние. Российский народ также видит, что Россия потерпела поражение в Сирии, а ее союзник – Иран – потерпел поражение в Газе и Ливане. Так что все это просто имеет не очень хороший вид для россиян.

Какие у вас впечатления от последнего визита в Сирию?

Для меня было очень большой радостью провести последнюю неделю в Сирии. Я действительно занимаюсь Сирией в течение последних 14 лет, в основном районами, которые Асад пытался атаковать – помогая больницам, школам и всей инфраструктуре продолжать работать.

Теперь, когда Асада больше нет, над страной исчезла "темная туча". Есть столько надежды на будущее, именно сейчас, когда россияне покинули Сирию. Ведь россиян ненавидели там не меньше, если не больше, чем режим Асада за те ужасные вещи, которые они делали в Сирии – бомбардировки школ и больниц. Это же мы видим в действиях россиян в Украине. Увидев, что произошло в Сирии, остается лишь надеяться, что подобное произойдет и в Украине. И теперь те из нас, кто участвовал в Сирии, пытаются помочь им восстановиться, поэтому надежда есть.

Когда я проснулся 1 января этого года, все выглядело довольно мрачно во всем мире. Однако после падения Асада в Сирии, прекращения огня в Газе – я надеюсь, что прекращение огня в Украине также наступит в ближайшее время.

Возможно, ситуация выглядит немного "ярче", чем в 2024 году. Будем надеяться, что 2025 год подарит все, на что заслуживает и чего желает народ Украины. А также создаст мир на Ближнем Востоке, чтобы исламисты, такие как "Исламское государство" и "Аль-Каида" не могли развиваться и угрожать людям по всему миру. Поэтому да, есть шанс, что 2025 год будет хорошим. Будем надеяться, что так и будет, и молиться, чтобы так и было.