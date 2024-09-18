Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что Путин понимает, что в любой момент его могут лишить власти. Внутреннее общественное мнение всегда является основным фактором, даже во время самой жестокой диктатуры.

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Политический кризис в России

По мнению Аббаса Галлямова, Владимир Путин чтобы решить внутриполитический кризис осуществляет серьезные внешнеполитические шаги.

Он считает, что аннексия Крыма была методом справиться с внутренними проблемами. Полномасштабное вторжение в Украину, вероятно, имело целью то же, ведь в России возникал новый общественный кризис.

Электоральный рейтинг Путина стремительно снижался. В 2015 году он составлял 75%, а в 2020 – 45%. Эту тенденцию было уже не остановить без каких-то радикальных действий, ведь Путину важно мнение народа,

– сказал Аббас Галлямов.

Расходы на сохранение власти

Политтехнолог отметил, что за все время у власти кремлевский диктатор тратит огромные деньги на пропаганду и подавление протестов, в частности финансируя силовиков.

Он бы не тратил такие средства, если бы не думал, что это важно. Путину нужны деньги на войну, но он продолжает ежегодно увеличивать бюджет для каналов с российской пропагандой. Они там купаются в деньгах,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

Он добавил, что длительное время стабильности создает впечатление, что с россиянами можно делать что угодно, но когда назревает бунт, то он так или иначе произойдет.