Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зазначивши, що Путін розуміє, що у будь-який момент його можуть позбавити влади. Внутрішня суспільна думка завжди є основним фактором, навіть під час найжорстокішої диктатури.

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Політична криза у Росії

На думку Аббаса Галлямова, Владімір Путін аби вирішити внутрішньополітичну кризу здійснює серйозні зовнішньополітичні кроки.

Він вважає, що анексія Криму була методом впоратись із внутрішніми проблемами. Повномасштабне вторгнення в Україну, ймовірно, мало на меті те саме, адже у Росії виникала нова суспільна криза.

Електоральний рейтинг Путіна стрімко знижувався. У 2015 році він становив 75%, а у 2020 – 45%. Цю тенденцію було вже не зупинити без якихось радикальних дій, адже Путіну важлива думка народу,

– сказав Аббас Галлямов.

Витрати на збереження влади

Політтехнолог зауважив, що за весь час при владі кремлівський диктатор витрачає шалені гроші на пропаганду та придушення протестів, зокрема фінансуючи силовиків.

Він би не витрачав такі кошти, якби не думав, що це важливо. Путіну потрібні гроші на війну, але він продовжує кожного року збільшувати бюджет для каналів з російською пропагандою. Вони там купаються у грошах,

– наголосив Аббас Галлямов.

Він додав, що тривалий час стабільності створює враження, що із росіянами можна робити будь-що, але коли назріває бунт, то він так чи інакше відбудеться.