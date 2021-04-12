Путину тяжелее сейчас с Зеленским, чем было с Порошенко, – Пионтковский
Владимиру Путину сейчас сложнее, чем когда президентом Украины был Петр Порошенко. Ведь в течение 2020 года изменилось сознание украинцев и их отношение к России.
Источник:"Украинская правда"
Такое мнение высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. И добавил, что победа Владимира Зеленского была обусловлена усталостью украинцев от войны.
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Путину сейчас сложнее, – Пионтковский
Политолог считает, что позиция 60% украинцев – электората Зеленского – относительно войны на Донбассе изменилась.
Сейчас Путину сложнее. Думаю, сдвинулось сознание тех 60%, кто колебались,
– отметил он.
Он также вспомнил популярное утверждение, что Украина – это не Россия. По его словам, Украина действительно является демократической страной в том смысле, что власть должна оглядываться на настроения людей.
По его словам, выборы, на которых победил Зеленский, были определены не только миллионами Коломойского и телевизионными кампаниями. А тем, что украинцы действительно устали от войны на Востоке.
"Они (украинцы – 24 канал) поставили вопрос: "Возможно, вина не только в России, а что-то не так сделало наше руководство?"", – рассказал Андрей Пионтковский.
Публицист отметил, Путин за последние 2 года сделал все, чтобы этот синдром усталости превратился в готовность украинцев защищать страну от агрессора и в уверенность в своей правоте.
Россия всегда играла на честолюбии украинских вождей, – Пионтковский
Андрей Пионтковский назвал слабые места Украины, которые могли бы Путину осуществить свои планы. Речь идет о расколе в патриотическом лагере.
"Это опаснее слабость, чем воздействие ОПЗЖ, Медведчуков и других. Россия всегда играла на честолюбии украинских вождей и их внутренних конфликтах", – пояснил он.
Россия расположила войска у границ с Украиной / Инфографика 24 канала
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