Владимиру Путину сейчас сложнее, чем когда президентом Украины был Петр Порошенко. Ведь в течение 2020 года изменилось сознание украинцев и их отношение к России.

Такое мнение высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. И добавил, что победа Владимира Зеленского была обусловлена усталостью украинцев от войны.

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Путину сейчас сложнее, – Пионтковский

Политолог считает, что позиция 60% украинцев – электората Зеленского – относительно войны на Донбассе изменилась.

Сейчас Путину сложнее. Думаю, сдвинулось сознание тех 60%, кто колебались,

– отметил он.

Он также вспомнил популярное утверждение, что Украина – это не Россия. По его словам, Украина действительно является демократической страной в том смысле, что власть должна оглядываться на настроения людей.

По его словам, выборы, на которых победил Зеленский, были определены не только миллионами Коломойского и телевизионными кампаниями. А тем, что украинцы действительно устали от войны на Востоке.

"Они (украинцы – 24 канал) поставили вопрос: "Возможно, вина не только в России, а что-то не так сделало наше руководство?"", – рассказал Андрей Пионтковский.

Публицист отметил, Путин за последние 2 года сделал все, чтобы этот синдром усталости превратился в готовность украинцев защищать страну от агрессора и в уверенность в своей правоте.

Россия всегда играла на честолюбии украинских вождей, – Пионтковский

Андрей Пионтковский назвал слабые места Украины, которые могли бы Путину осуществить свои планы. Речь идет о расколе в патриотическом лагере.

"Это опаснее слабость, чем воздействие ОПЗЖ, Медведчуков и других. Россия всегда играла на честолюбии украинских вождей и их внутренних конфликтах", – пояснил он.



Россия расположила войска у границ с Украиной / Инфографика 24 канала