Публичные гарантии президента нарушены: в зоне боевых действий оказалось не менее 600 призывников. Экономика трещит по швам: в отчетах Минфина настоящая паника.

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Будущее России вылетает в трубу

Однако Путин со скучающим видом сидит в своем кабинете и бубнит одно и то же: "Спецоперация идет по плану и в соответствии с утвержденным графиком".

Ощущение, что нас всех тут просто держат за дураков. По какому плану? Этот план больше напоминает трубу, в которую вылетает наше будущее.

Сегодня я хочу задать президенту России 4 вопроса про войну с Украиной, которые мне кажутся важными и требующими ответов. Я прекрасно понимаю, конечно, что он не побежит немедленно передо мной отчитываться. Но считаю принципиальным, чтобы эти вопросы звучали публично и стимулировали общественную дискуссию.

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Четыре вопроса для Путина

Первый вопрос, который я хочу задать Путину, касается человеческих жертв. Понятно, что любая война сопровождается потерями. Но масштаб этих потерь – общественно значимая информация. Российский народ имеет право знать, какую цену он платит за объявленную президентом "спецоперацию".