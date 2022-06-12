Публічні гарантії президента порушені: у зоні бойових дій виявилося не менше 600 призовників. Економіка тріщить по швах: у звітах Мінфіну справжня паніка.

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Майбутнє Росії вилітає в трубу

Проте Путін із нудним виглядом сидить у своєму кабінеті і бубонить одне й те саме: "Спецоперація йде за планом і відповідно до затвердженого графіка".

Відчуття, що всіх нас тут просто тримають за дурнів. За яким планом? Цей план більше нагадує трубу, в яку вилітає наше майбутнє.

Сьогодні я хочу поставити президентові Росії 4 питання про війну з Україною, які мені здаються важливими та вимагають відповідей. Я чудово розумію, звичайно, що він не побіжить негайно переді мною звітувати. Але вважаю принциповим, щоб ці питання звучали публічно та стимулювали громадську дискусію.

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Чотири питання для Путіна

Перше питання, яке я хочу поставити Путіну, стосується людських жертв. Зрозуміло, будь-яка війна супроводжується втратами. Але масштаб цих втрат – суспільно значуща інформація. Російський народ має право знати, яку ціну він платить за оголошену президентом "спецоперацію".